Rio das Ostras - A Polícia Militar (3° Cia – Rio das Ostras), em conjunto com a Guarda Civil Municipal de Rio das Ostras (GCM), deram continuidade nesta quinta-feira (13) nas Ações Repressivas com vistas à abordagem de veículos em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Segundo a PM, o objetivo é reprimir o roubo de veículos, transeuntes e coibir a circulação de veículos irregulares.



As ações estão sendo realizadas em locais estratégicos. Somente nesta quinta-feira (13), foram realizadas as seguintes ações:23 veículos abordados, oito Infrações, três veículos apreendidos, um CRLV recolhido, uma CNH recolhida e um elemento preso em decorrência de três mandados de prisão por estupro de vulnerável.



Em patrulhamento no bairro Costa Azul, após receber informações sobre um veículo clonado circulando com elemento ligado ao tráfico de drogas na Lagoa do Iriry, a PM localizou o mesmo e após abordagem e constatado adulteração, procedeu à DP onde foi comprovado que o veículo é produto de roubo. Foi apreendido ainda uma quantia em dinheiro.