O descarte do material foi feito de maneira sustentável, sob orientação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Rio das Ostras - Outra ação de fiscalização realizada na semana passada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon Rio das Ostras apreendeu cerca de 60 Kg de produtos fora da validade em uma loja no Centro da Cidade.

Após denúncias, a equipe do Procon foi até a loja de artesanato e constatou a venda de tintas e outros produtos com prazos de validade vencidos. A loja foi autuada por colocar a saúde dos consumidores em risco.

Na operação foram descartados aproximadamente 60 kg de produtos fora do prazo de validade. Por se tratar de tintas, houve um descarte sustentável, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do Município.

“O Procon de Rio das Ostras se preocupa com a saúde dos consumidores, desde a venda de produtos em condições de uso até o descarte de produtos vencidos, para não impactar o meio ambiente”, explicou o coordenador executivo, Dr. Rafael Macabu.

