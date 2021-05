Procon fez ação de orientação na Rua Santa Catarina, em Cidade Praiana Divulgação

Publicado 22/05/2021 10:00

Rio das Ostras - A Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon Rio das Ostras voltou às ruas esta semana para fazer um trabalho educativo e orientar os comerciantes sobre as regras que devem ser cumpridas de acordo com os Decretos Municipais e o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Os fiscais visitaram cerca de 100 estabelecimentos na Rua Santa Catarina, em Cidade Praiana, um grande núcleo comercial de Rio das Ostras. Os comerciantes foram devidamente orientados sobre as regras que devem ser cumpridas como manter à vista do consumidor cartaz do Procon com informações para contato, caso seja necessário. Outras orientações foram passadas, principalmente as medidas de contenção da propagação do novo Coronavírus, como aferição da temperatura dos consumidores e a disponibilização de álcool em gel em todos os estabelecimentos.

A mesma ação educativa será feita em outras localidades do Município de acordo com planejamento do Procon. “O importante dessas operações educativas é demonstrar que o intuito do Procon é também orientar os comerciantes da Cidade e assim evitar aplicação de punições”, explicou o coordenador executivo, Dr. Rafael Macabu.