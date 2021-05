Além de contribuir com os artistas, a população também pratica uma ação solidária e pode acabar sendo beneficiada Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 19:20

Rio das Ostras - A Fundação Rio das Ostras de Cultura, em parceria com a Confraria do Jamelão, está lançando a Campanha SolidariedArte de arrecadação de alimentos para os artistas riostrenses cadastrados, como forma de reduzir os efeitos causados pela falta de oportunidades para apresentarem seus trabalhos neste período de pandemia, quando a classe artística foi uma das mais afetadas.

Além de contribuir com os artistas, a população também pratica uma ação solidária e pode acabar sendo beneficiada. A cada 100kg arrecadados, a Fundação irá fazer um sorteio de um kit de brindes contendo uma bolsa ecobag, um porta-recado de madeira, uma caneta e livros para o público infantil e adulto.

Publicidade

Para participar do sorteio, a pessoa terá que doar dois quilos de arroz, feijão ou macarrão. É importante frisar que a cada dois quilos, o doador receberá um número que será depositado em uma urna. Portanto, quanto mais doar, a pessoa terá mais chances.

As doações podem ser feitas em dois pontos: na sede da Fundação Rio das Ostras de Cultura, no Centro; de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, ou na Confraria do Jamelão, localizada na rua Vitória, Qd 17 - lote 02, na localidade do Recreio, de terça a sábado, das 18h às 23h.

Publicidade

Segundo a presidente da Fundação, Cristiane Regis, essa é mais uma forma de contribuir com a classe artística neste período. “Além de divulgar e valorizar a cultura do Município, o trabalho da Fundação é também apoiar a classe artística que é responsável pela propagação da arte de uma forma geral. Como muitos artistas estão impossibilitados de exercer a sua profissão e mostrar o seu trabalho, esta é mais uma forma, além dos editais que já disponibilizamos para geração de renda, de contribuirmos com todos. Doar é um ato de amor e ajudar o próximo, um ato de cidadania nesse período difícil”, declarou.

Já para o proprietário da Confraria do Jamelão, Mário Vaz Filho, essa parceria será ótima e vem de encontro aos propósitos do estabelecimento. “Acho que toda ação que envolva solidariedade é válida e essa parceria é importante neste momento em que a classe artística está impossibilitada de trabalhar de forma plena. A Confraria, desde a sua inauguração, também é um espaço voltado para a cultura. Antes do início da pandemia já fazíamos uma campanha de doação de roupas. Nós tínhamos um local determinado onde as pessoas deixavam roupas para serem doadas e quem necessitava recolhia de forma espontânea. Também somos um dos pontos de arrecadação de alimentos da Campanha do pessoal do Mutirão Solidário que também recolhe alimentos. Estamos aqui para contribuir também com o próximo”, avisou o proprietário.