Sofia conquistou os jurados do The Voice Kids cantando um sucesso de Janis JoplinDivulgação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 11:08

Rio das Ostras - Que Rio das Ostras é um celeiro de artistas, ninguém tem dúvidas. No último domingo, dia 6, mais um talento foi exposto para o mundo durante a estreia da nova temporada do reality musical “The Voice Kids”, na TV Globo: Sofia Farah, 9 anos, que abriu o programa cantando a música “Mercedes Benz”, um clássico de Janis Joplin.

A pequena cantora conseguiu a aprovação dos três técnicos – Carlinhos Brown, Gaby Amarantos e Michel Teló, que apertaram o botão na tentativa de escolher a menina para seus times. Todos enalteceram o talento da jovem e destacaram a sua performance e desenvoltura no palco.

Antes de definir qual time escolheria, Sofia revelou que há vários cantores em sua família, como o seu tio Robson Farah, e que a mãe foi a maior incentivadora para a escolha da música “Mercedes Benz”, da cantora, compositora e multi-instrumentista norte-americana, Janis Joplin, considerada a Rainha do Rock and Roll. “Na verdade, eu adoro Rock. Esse é o meu lance”, disparou a jovem, que acabou optando por Carlinhos Brown para ser o seu técnico. “Estou impressionado, feliz e apaixonado pela Sofia”, disparou o músico.

Apesar da pouca idade, Sofia já fez diversas apresentações em escolas e formaturas, além de ter sido uma das atrações do Festival de Frutos do Mar de Rio das Ostras, e ter vencido o Kids Music Festival do Município. “Quando eu era bem pequena, vi uma mulher negra cantando e aquilo foi um sinal. Ali, eu soube que o meu destino era cantar”, disse a pequena roqueira que sempre que pode vai cantar em karaokês com os pais e a irmã.

Para a presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Cristiane Régis, Sofia vai representar muito bem o Município no programa por causa do seu talento. “É gratificante ver novos talentos surgindo aqui na Cidade, que é um celeiro de grandes artistas. Já tivemos vários representantes no The Voice, tanto no Kids quanto no adulto. Não sabíamos que ela participaria, mas agora iniciamos uma campanha e uma torcida para que ela seja a grande a grande vencedora do programa. A Fundação está de portas abertas para apoiar essa jovem cantora”, declarou a presidente.

O The Voice Kids está na fase de audições às cegas. As próximas etapas serão: Batalhas, Tira-teima, Quartas de final, Semifinal e Final.