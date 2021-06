Pacientes são encaminhados pelo Centro Oftalmológico Municipal para a realização da cirurgia no Hospital - Divulgação/Cintia Rocha

Pacientes são encaminhados pelo Centro Oftalmológico Municipal para a realização da cirurgia no HospitalDivulgação/Cintia Rocha

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 22:46 | Atualizado 15/06/2021 22:51

Rio das Ostras - Rio das Ostras mantém a evolução permanente dos seus serviços de Saúde Pública. A boa notícia desta semana é que, além de retomar as cirurgias eletivas, que foram suspensas no período em que o Município esteve em Bandeira Vermelha, o Hospital Municipal realizou nesta segunda-feira, 14, sua primeira cirurgia de catarata.

Alguns pacientes de Rio das Ostras aguardavam há quase dois anos pela cirurgia de catarata (facectomia). A maioria desses moradores é formada por idosos que precisavam dessa intervenção para melhorar sua visão e, por consequência, sua qualidade de vida e autonomia.

Nilza Rosa de Oliveira foi uma das pacientes a passar pela cirurgia. “Estou muito feliz, com uma sensação de alívio, graças a Deus. Estou enxergando muito bem”, disse sorridente Dona Nilza.

Com a realização das cirurgias de catarata no Hospital Municipal, os pacientes não precisam mais se deslocar para outra cidade para realizar o procedimento. Os procedimentos estão sendo feitos na Unidade, seguindo todos os protocolos de segurança.

Serão realizadas 20 cirurgias por semana, com previsão de chegar a 80 atendimentos ao final das próximas três semanas.

CENTRO OFTALMOLÓGICO – Os pacientes são encaminhados à cirurgia pelo Centro Oftalmológico Municipal. O Centro foi outra conquista recente da população, um importante avanço na Rede Municipal de Saúde, inaugurado em março deste ano.

O Centro oferece consultas oftalmológicas, além de tratamentos de retina, córnea, glaucoma, catarata e aplicação de injeção intravítrea.

Os pacientes com cirurgias oftalmológicas eletivas marcadas no Hospital Municipal podem fazer os atendimentos pré e pós-operatórios no novo Centro.