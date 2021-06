Prefeitura está cadastrando pessoas que convivem com TEA para emissão de carteirinha que dará acesso a diversos benefícios - Ilustração

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 23:08 | Atualizado 15/06/2021 23:12

Rio das Ostras - Pais e responsáveis legais de pessoas que convivem com Transtorno de Espectro Autista (TEA) devem procurar a unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo de sua residência. A Prefeitura está cadastrando este público para a emissão de uma Carteirinha que facilitará o acesso dos direitos e prioridades em serviços. O documento vale por cinco anos.



Pessoas com TEA têm direito a prioridade nos atendimentos em instituições públicas e privadas para que não haja espera demorada deste público em filas. Eles têm a garantia integral, prioridade e pronto atendimento nos acessos aos serviços, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. A Carteirinha também dá direito ao uso amplo e gratuito do transporte coletivo urbano, dentro do território municipal, desde que devidamente apresentada ao motorista.



DOCUMENTAÇÃO - Mães, pais ou outro responsável legal deve apresentar os seguintes documentos: original e cópia do laudo médico referência ao Transtorno de Espectro Autista; Original e uma cópia de um documento de identidade com foto da pessoa que convive com o TEA (caso não tenha RG apresentar original e cópia da Certidão de Nascimento); Original e cópia do Documento de Identidade do responsável ou do representante legal; Cópia do Comprovante de Residência no nome da pessoa com TEA ou do responsável legal; Duas fotos 3x4 da pessoa com TEA.



CRAS – Rio das Ostras possui quatro Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e duas Unidades de Atendimentos Sociais. No Âncora (Cras Norte), a unidade fica localizada na rua Peperônia, quadra 82. Em Nova Cidade (Cras Sul), fica instalado no Parque da Cidade, na rua Três Maria, s/nº. Em Cidade Beira Mar (Cras Sul), fica na rua Serafim Bastos. Em Rocha Leão, o Cras fica na rua Isolina Almeida, nº 05. Em Cantagalo, a Unidade de Atendimento Social fica na Estrada Califórnia, s/nº. A Unidade de Atendimento de Mar do Norte fica na avenida Albano Branco s/nº.



Os Cras e as Unidades de Atendimento ficam abertos ao público de segunda a sexta, das 8h às 17h. Vale ressaltar que é preciso comparecer ao local com o uso de máscaras e somente um responsável por pessoa com TEA.