Trabalhadores da Educação do Fundamental 2 e Ensino Medio se vacinam contra Covid esta semanaDivulgação/Celso Ávila

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 23:16 | Atualizado 15/06/2021 23:18

Rio das Ostras - Mais trabalhadores da Educação vacinados contra a Covid-19 em Rio das Ostras. Nesta semana, o Município vai oferecer a 1ª dose da vacina contra o coronavírus aos profissionais da Educação do Ensino Fundamental 2, na quinta-feira, 17 de junho, e do Ensino Médio e Ensino Médio Técnico, que serão imunizados no sábado, dia 19. Sempre das 9h às 16h.

Serão imunizados contra o coronavírus professores, merendeiras, profissionais de apoio, de suporte pedagógico e administrativos que atuam no Ensino Fundamental 2 (Anos Finais: 6º ao 9º ano), Ensino Médio e Ensino Médio Técnico nas escolas públicas e privadas localizadas em Rio das Ostras.

DOCUMENTAÇÃO – Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF ou Cartão do SUS, declaração em papel timbrado e assinado pelo diretor ou responsável pela unidade de ensino e comprovante de trabalho como funcionário ativo de unidade de ensino de Rio das Ostras (contracheque, contrato de trabalho ou carteira de trabalho).

Confira os locais abaixo.

VACINAÇÃO – 1ª DOSE

17/06 – Quinta-feira

Público-alvo: Profissionais de Ensino Fundamental 2 das Redes Pública e Privada de Rio das Ostras

Horário: 9h às 16h

Locais de vacinação na 5ª feira:

· Colégio Municipal Professora América Abdalla - Rua Carlos Viana, s/nº, Nova Esperança

· Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, Rua Bangu 1615, Parque Zabulão

19/06 – Sábado

Público-alvo: Profissionais de Ensino Médio e do Ensino Médio Técnico das Redes Pública e Privada de Rio das Ostras.

Horário: 9h às 16h

Locais de vacinação no sábado:

· Colégio Municipal Professora América Abdalla - Rua Carlos Viana, s/nº, Nova Esperança

· Posto de Saúde do Âncora (ESF Âncora) - Rua das Acácias, 615, Âncora

· Escola Municipal Rio das Ostras - Rua Santa Catarina, s/nº, Cidade Praiana