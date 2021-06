O objetivo e diminuir, ao máximo, o lançamento de gorduras e óleos vegetais - Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 11:30

Rio das Ostras - No dia 09 de junho, o prefeito de Rio das Ostras, Marcelino Borba, sancionou a lei nº 2458/2021, que dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Coleta e Destinação de Gorduras e Óleos Vegetais, utilizados ou não na fritura de alimentos.



A referida Lei também cria o Selo “Ecologicamente Correto”, a ser concedido aos estabelecimentos comerciais (bares, restaurantes, hotéis) que conferirem a destinação adequada aos itens mencionados.



O objetivo é diminuir, ao máximo, o lançamento de gorduras e óleos vegetais nos encanamentos que ligam a rede coletora de esgoto, fossa séptica ou qualquer outro equivalente capaz de causar danos à Saúde e ao Meio Ambiente.



O Programa irá incentivar a práticas de reciclagem de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal por meio de suporte técnico a cooperativas, associações e empresas que atuem na área de reciclagem.



Os estabelecimentos comerciais ou industriais que gerarem esses tipos de poluentes serão comunicados sobre o Programa ora estabelecido e poderão depositar os resíduos em recipientes apropriados, colocando-os à disposição de coletores autorizados com rótulos contendo a seguinte inscrição: “resíduo de óleo vegetal”, ou “resíduo de gordura animal” bem como o nome o CNPJ da empresa que fará a coleta.



Para fins do disposto na referida Lei, o Executivo instalará no Município um posto, no mínimo, para recolhimento de resíduo de óleo e gordura de origem vegetal ou animal, podendo utilizar equipamentos públicos já instalados.



SELO “ECOLOGICAMENTE CORRETO” – A Lei cria o chamado “Selo Ecologicamente Correto”, o qual será concedido, pelo Poder Executivo Municipal, aos estabelecimentos comerciais ou industriais que conferirem a destinação adequada às gorduras e/ou óleos vegetais, utilizados ou não na fritura de alimentos, conforme expresso nesta Lei e em eventuais atos normativos posteriores.



Como medida de incentivo ao recolhimento do resíduo de que trata esta Lei, o Executivo poderá criar um sistema de bonificação pecuniária ou de desconto tributário para a entrega dos resíduos, além da concessão do “Selo Ecologicamente Correto” à pessoa.



Os estabelecimentos cuja atividade acarrete a produção de resíduo de óleo e/ou gordura de origem vegetal ou animal deverão entregar esse resíduo no posto de recolhimento constante nesta Lei ou à empresa que comercialize esse produto.



O “Selo Ecologicamente Correto” terá validade de dois anos, podendo ser renovado indefinidamente, mediante nova avaliação e vistoria realizada pelo órgão competente.



CAMPANHA E MULTAS - O Poder Executivo poderá promover campanha para o recolhimento de resíduo originário de óleo e gordura de origem vegetal ou animal e sobre as consequências desse ato para a preservação do Meio Ambiente de maneira adequada para fins de conscientização de população.



O descumprimento do disposto nesta Lei acarretará multa, além da obrigação de cessar a transgressão no prazo fixado no regulamento desta Lei.



O valor da multa será de: R$550 por evento com público de até 2.500 pessoas; R$1.500 por evento com público superior a 2.500 pessoas e inferior a 10.000 pessoas; R$4.000 por evento com público de 10.000 pessoas, ou superior.