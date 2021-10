Em Rio das Ostras, Ganime se reunirá com apoiadores, no Macaxeira Gourmet, no Centro da cidade, neste domingo (3), às 19h. - Foto: Divulgação.

Publicado 01/10/2021 18:55 | Atualizado 01/10/2021 18:57

RIO DAS OSTRAS - O deputado federal Paulo Ganime (NOVO/RJ) percorre sete municípios nas regiões Norte Fluminense e das Baixadas Litorâneas entre sexta (1º) e segunda-feira (4) para reuniões com autoridades, representantes do setor produtivo e a população. Com o projeto “Ganime na Estrada”, que já esteve em 53 municípios fluminenses este ano, o parlamentar vai conversar sobre as demandas locais e ajudar a buscar soluções que estejam ao alcance do legislativo federal.



O gabinete do parlamentar irá passar pelas cidades de Macaé, Carapebus, Quissamã, Conceição de Macabu, Rio das Ostras, Armação de Búzios e Araruama. Até o fim do ano, Ganime pretende visitar todos os 92 municípios fluminenses. O deputado também tem encontro com apoiadores das regiões para prestar contas do seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados.

Em Rio das Ostras, Ganime se reunirá com apoiadores, no Macaxeira Gourmet, no Centro da cidade, neste domingo (3), às 19h. Segundo o parlamentar, o objetivo é conhecer de perto a região, ver o potencial do município, infraestrutura, dificuldades ou algum problema que esteja impactando a vida das pessoas.