O Município convoca a população que ainda não recebeu a 1ª, 2ª e 3ª dose - Divulgação/Mauricio Rocha

O Município convoca a população que ainda não recebeu a 1ª, 2ª e 3ª doseDivulgação/Mauricio Rocha

Publicado 01/03/2022 08:00

Rio das Ostras - Rio das Ostras continua a vacinação contra a Covid-19 após os dias de recesso de carnaval. O Município convoca a população que ainda não recebeu a 1ª, 2ª e 3ª dose. A imunização acontece na próxima semana, de quinta a sexta-feira, 3 e 4 de março, das 8h às 16h, nos quatro polos vacinadores.

Nesta semana, a vacinação infantil teve uma mudança em um dos polos vacinadores. Os locais passam a ser: Casa da Criança, em Cidade Praiana, e no Espaço de Eventos Celso Jappour (Camping Costazul), em Costazul.

Para pessoas a partir de 12 anos, os polos continuam os mesmos. São eles: Iate Clube Rio das Ostras – Boca da Barra e Posto de Estratégia de Saúde da Família – Âncora.

INTERVALOS RECOMENDADOS 2ª DOSE - Atenção aos intervalos recomendados para receber a segunda dose (maiores de 12 anos): vacinados com Pfizer – 21 dias após a primeira dose; vacinados com Astrazeneca – oito semanas após a primeira dose; vacinados com Coronavac – 28 dias após a primeira dose; vacinados com Janssen – 2 meses após a Dose Única.

2ª DOSE CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS - Crianças vacinadas com Pfizer infantil devem obedecer ao intervalo de 8 semanas, após a primeira dose. Já as imunizadas com Coronavac tem o intervalo de 28 dias, após a primeira dose.

3ª DOSE - Para receber a terceira dose (maiores de 18 anos), os intervalos são os seguintes: população vacinada com Astrazeneca, Coronavac ou Pfizer: 4 meses após a segunda dose; Imunossuprimidos: 28 dias após a segunda dose; gestantes e puérperas: 5 meses após a segunda dose.

4ª DOSE - Pessoas com imunossupressão, maiores de 18 anos, que receberam a terceira dose há mais de 4 meses já podem receber a quarta dose. Àqueles atendidos pelo Serviço de Assistência Especializada (SAE) serão vacinados no próprio SAE. Os demais devem se dirigir aos polos de vacinação.

IMUNOSSUPRESSÃO - Entende-se por pessoas com imunossupressão (imunocomprometidos) aqueles que possuem as seguintes condições: Imunodeficiência primária grave; quimioterapia para câncer; transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH); uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/AIDS; uso de corticóides em doses 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias; uso de drogas modificadoras da resposta imune; auto inflamatórias; doenças intestinais inflamatórias; pacientes em hemodiálise e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

ORIENTAÇÕES PESSOAS QUE CONTRAÍRAM A DOENÇA - Todos que pegaram Covid-19 devem ser vacinados, já que a duração da proteção natural gerada pela própria doença é desconhecida, existindo a possibilidade de reinfecção e o desenvolvimento de casos graves da doença. Caso esteja com o quadro positivo para a doença, a vacina só deve ser aplicada após o completo restabelecimento da saúde e, no mínimo, quatro semanas após o início dos sintomas da covid-19.

CALENDÁRIO SEMANAL DE VACINAÇÃO COVID-19 CRIANÇAS ENTRE 5 11 ANOS

Quinta e sexta-feira, 3 e 4 de março– 8h às 16h – nos Polos Casa da Criança, em Cidade Praiana e Camping Costazul

1ª dose – Crianças – 5 a 11 anos

*Disponível Pfizer Pediátrica e Coronavac

DOCUMENTOS - Para receber a vacina será necessário apresentar os seguintes documentos: Certidão de Nascimento ou Identidade, CPF ou Cartão do SUS, Comprovante de Residência e Caderneta de Vacinação da Criança, considerando a necessidade de avaliação técnica sobre o intervalo recomendado entre a vacina Covid-19 e as demais vacinas do Calendário Nacional de Imunização (15 dias).

PRESENÇA RESPONSÁVEL - Conforme orientação em Nota Técnica, os pais ou responsável legal devem estar presentes no ato da vacinação. Em caso de ausência destes, um adulto poderá acompanhar a criança portando a autorização de consentimento por escrito (modelo de declaração disponível nos Polos de Vacinação Pediátrica). Não será necessária receita médica para vacinar a criança.

CALENDÁRIO SEMANAL DE VACINAÇÃO COVID-19 PESSOAS A PARTIR DE 12 ANOS

Quinta e sexta-feira, 3 e 4 de março – 8h às 16h – nos Polos Iate Clube, em Boca da Barra e ESF Âncora, no Âncora

Repescagem de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª dose

DOCUMENTOS - Para receber a vacina será necessário apresentar os seguintes documentos: Certidão de Nascimento ou Identidade, CPF ou Cartão do SUS e Comprovante de Residência