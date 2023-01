Rio das Ostras

Vem aí mais um fim de semana cheio de atrações em Rio das Ostras

O Projeto Pôr do Som, que leva boa música dos artistas locais para bem pertinho do público, tem duas edições esta semana: no sábado, 28, na Praia da Tartaruga e no domingo, 29, na Boca da Barra, sempre a partir das 17h

Publicado 26/01/2023 11:43 | Atualizado há 4 dias