Revisão das regras poderá simplificar processos para empresas e modernizar o licenciamento ambiental em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Revisão das regras poderá simplificar processos para empresas e modernizar o licenciamento ambiental em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 10/09/2026 11:57

Para quem pretende abrir uma empresa, cada etapa vencida representa um passo mais perto de colocar o negócio na rua. Em Rio das Ostras, esse caminho entrou no radar de uma revisão que poderá mudar regras , procedimentos e formas de licenciamento. O município iniciou, em parceria com o Sebrae, um trabalho para reduzir burocracias, atualizar normas e tornar mais claros os processos de abertura, regularização e funcionamento de empresas.

A mudança poderá alcançar também o licenciamento ambiental. Entre as modalidades em análise está a Licença Ambiental Comunicada (LAC), voltada a atividades de menor impacto, além da possibilidade de adoção da Licença de Operação Corretiva (LOC). As propostas ainda fazem parte do processo de revisão e deverão passar pela definição das atividades e dos critérios para aplicação de cada modelo.

Com cerca de 21 mil empresas em funcionamento, Rio das Ostras também levará em conta o ritmo de criação de novos negócios. A revisão terá como foco os caminhos percorridos pelos empresários desde o registro até a obtenção das autorizações necessárias para operar.

O trabalho vai analisar ferramentas que já fazem parte da rotina municipal, como o Regin e o Alvará Automatizado, além de outros mecanismos ligados ao registro e ao licenciamento. A intenção é identificar pontos que podem ser simplificados e tornar as regras mais acessíveis para quem precisa regularizar ou iniciar uma atividade empresarial.

Na área ambiental, a proposta terá uma atenção especial. A legislação municipal será comparada às normas estaduais para avaliar possíveis ajustes e aproximar procedimentos, sem deixar de considerar as particularidades de Rio das Ostras. A revisão também deverá estabelecer com maior precisão quais atividades precisarão de controle ambiental e qual modalidade de licença será adequada para cada caso.

O processo incluirá ainda a elaboração dos instrumentos necessários para colocar as novas modalidades em prática. A consultoria deverá acompanhar as etapas de construção e implantação das mudanças até a aplicação dos novos procedimentos.

A apresentação do trabalho ocorreu na terça-feira (8), no Parque dos Pássaros, com participação do consultor Marcos Sá, representantes das áreas de Urbanismo e Desenvolvimento Econômico e técnicos municipais.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Ricardo Torres, a legislação municipal passou por uma atualização em 2015 e agora precisa de uma nova revisão para acompanhar as transformações e as demandas atuais. A expectativa é que a modernização traga regras mais adequadas e maior segurança jurídica aos processos.

A proposta busca encontrar um ponto de equilíbrio: facilitar a vida de quem quer empreender, sem abrir mão da fiscalização e do controle sobre atividades com potencial de impacto ambiental. O resultado esperado é um sistema mais claro, atualizado e compatível com a realidade econômica e ambiental do município.