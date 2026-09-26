Ações de manutenção em Rio das Ostras seguem intensificadas - Divulgação

Ações de manutenção em Rio das Ostras seguem intensificadasDivulgação

Publicado 26/09/2026 14:49 | Atualizado 27/09/2026 12:26





Na Enseada, as equipes realizaram serviços de recomposição de pavimento e patrolamento, atuando na recuperação das vias e na melhoria das condições de tráfego. De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Diogo Azevedo, as praças também receberam atenção especial durante a semana.



“Em Cidade Praiana, Nova Aliança e no Centro, foram executados serviços de manutenção e reforma, incluindo intervenções necessárias para conservar os espaços públicos e proporcionar ambientes mais adequados para o lazer e a convivência da população. Já em Cantagalo, na Zona Especial de Negócios (ZEN) e na Serramar, as equipes trabalharam em diferentes frentes, com serviços de limpeza, recapeamento e reparos”, contou o secretário.



Segundo informações da Prefeitura de Rio das Ostras, as ações fazem parte da rotina de manutenção da infraestrutura urbana e são realizadas de acordo com as necessidades identificadas em cada região. As equipes da Prefeitura de de Rio das Ostras, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, intensificaram, na última semana, as ações de manutenção em diferentes localidades do município . Os trabalhos incluíram recomposição de pavimento, patrolamento, limpeza, recapeamento, reparos e manutenção de espaços públicos, contribuindo para melhorar as condições de circulação e convivência para moradores e visitantes.Na Enseada, as equipes realizaram serviços de recomposição de pavimento e patrolamento, atuando na recuperação das vias e na melhoria das condições de tráfego. De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Diogo Azevedo, as praças também receberam atenção especial durante a semana.“Em Cidade Praiana, Nova Aliança e no Centro, foram executados serviços de manutenção e reforma, incluindo intervenções necessárias para conservar os espaços públicos e proporcionar ambientes mais adequados para o lazer e a convivência da população. Já em Cantagalo, na Zona Especial de Negócios (ZEN) e na Serramar, as equipes trabalharam em diferentes frentes, com serviços de limpeza, recapeamento e reparos”, contou o secretário.Segundo informações da Prefeitura de Rio das Ostras, as ações fazem parte da rotina de manutenção da infraestrutura urbana e são realizadas de acordo com as necessidades identificadas em cada região.

Mais obras





A movimentação coloca no centro da discussão um problema que aparece todos os dias na rotina de quem precisa cruzar essas estradas. Buracos, pontos com pavimento danificado, condições dos acostamentos e problemas de sinalização foram levados pelo prefeito ao órgão estadual. Além das ruas do município, duas rodovias que cortam Rio das Ostras também devem ser recuperadas após o prefeito Carlos Augusto levar a pauta para uma reunião do DER. Na última quarta-feira (23), uma equipe técnica do órgão percorreu os trechos mais críticos da RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, e da RJ-162, entre o Trevo e Rio Dourado, para avaliar as condições das vias e definir as primeiras ações de recuperação.A movimentação coloca no centro da discussão um problema que aparece todos os dias na rotina de quem precisa cruzar essas estradas. Buracos, pontos com pavimento danificado, condições dos acostamentos e problemas de sinalização foram levados pelo prefeito ao órgão estadual.

As duas rodovias fazem parte do caminho de trabalhadores, estudantes, comerciantes, moradores e motoristas que entram e saem de Rio das Ostras ou seguem para outros municípios. Por isso, qualquer intervenção nas vias tem impacto direto na circulação regional.



A equipe técnica do DER deverá percorrer os pontos indicados e verificar, no local, as condições das estradas. O levantamento será utilizado para definir as primeiras ações de recuperação.

Na RJ-106, a cobrança envolve a conservação da Rodovia Amaral Peixoto e os problemas encontrados em diferentes pontos do trecho que atende Rio das Ostras. Na RJ-162, a atenção está voltada para a ligação entre o Trevo e Rio Dourado.