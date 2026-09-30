Nova unidade do Centro Integrado Sesc Senac Rio das Ostras recebe atividades gratuitas para pessoas com 60 anos ou mais - Foto: Ilustração

Nova unidade do Centro Integrado Sesc Senac Rio das Ostras recebe atividades gratuitas para pessoas com 60 anos ou maisFoto: Ilustração

Publicado 30/09/2026 10:53 | Atualizado 30/09/2026 10:54

As inscrições para 90 vagas gratuitas em atividades voltadas a pessoas com 60 anos ou mais já estão abertas no Centro Integrado de Atividades Sesc Senac Rio das Ostras. A programação reúne oficinas de consciência corporal, danças populares, escrita criativa, uso seguro de smartphones e noções de informática.

O prazo varia conforme o tipo de público. Quem já possui a credencial plena Sesc pode se inscrever até 30 de setembro. Para conveniados e o público em geral, o período será de 1º a 3 de outubro.

Oficinas estimulam autonomia e convivência

As atividades fazem parte do Trabalho Social com Pessoas Idosas (TSI), dentro do projeto Sesc+ Vida, desenvolvido pelo Sesc RJ em todo o estado. A proposta é estimular o envelhecimento ativo, a autonomia, a convivência e a qualidade de vida da população idosa.

A programação reúne atividades voltadas ao movimento, ao aprendizado, ao desenvolvimento de novas habilidades, à socialização e à ocupação de diferentes espaços de convivência.

Para garantir a inscrição, é necessário comparecer à unidade, no Jardim Campomar, levando documento original com foto, CPF, credencial plena Sesc e uma foto 3x4. Nas atividades físicas, também é exigido atestado médico com liberação para a prática, emitido nos últimos três meses.

“O Sesc+ Vida parte de uma perspectiva de envelhecimento que valoriza a pessoa idosa como protagonista, estimulando não apenas a prática de atividades, mas também a convivência, a autonomia, o aprendizado e a participação social. A chegada do projeto ao novo Centro Integrado Sesc Senac amplia as possibilidades de acesso a atividades gratuitas e cria um novo espaço de encontro para a população 60+ de Rio das Ostras”, afirma a gerente de Assistência do Sesc RJ, Thaís Castro.

Nova unidade reúne Sesc e Senac em Rio das Ostras

As ações do Sesc+ Vida integram a programação do novo Centro Integrado Sesc Senac Rio das Ostras, que abriu as portas no dia 21 de setembro. A unidade inaugura um modelo de atuação integrada entre o Sesc RJ e o Senac RJ no estado.

O espaço reúne iniciativas nas áreas de educação profissional, cultura, esporte e lazer, saúde, desenvolvimento social e turismo. Com a nova estrutura, a população de Rio das Ostras passa a ter acesso a uma programação diversificada das duas instituições, destinada a diferentes públicos.