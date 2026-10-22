Equipes percorrem o Âncora para atualizar cadastros da regularização fundiária - Foto: Divulgação

Equipes percorrem o Âncora para atualizar cadastros da regularização fundiáriaFoto: Divulgação

Publicado 22/10/2026 11:49 | Atualizado 22/10/2026 11:50

Moradores do Âncora, em Rio das Ostras, têm até sábado (24) para participar de uma nova etapa da regularização fundiária e garantir que seus dados sejam conferidos para o processo de emissão dos títulos de propriedade. Equipes do Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ) e da Secretaria Municipal de Urbanismo percorrem a localidade desde quarta-feira (21) para realizar a repescagem cadastral dos ocupantes de imóveis situados nas áreas contempladas pelo programa.

A iniciativa busca localizar moradores que ainda precisam atualizar ou confirmar informações para dar continuidade ao procedimento. Antes desta fase, o programa já havia realizado o levantamento topográfico e o cadastramento dos ocupantes dos imóveis nas áreas previamente delimitadas.

O trecho atendido nesta etapa abrange todas as quadras entre a Rodovia Amaral Peixoto e a Rua das Camélias. A orientação da equipe responsável é que os moradores recebam os profissionais e colaborem com a conferência dos dados, medida importante para que os cadastros sejam concluídos e o processo avance.

Responsável pela Regularização Fundiária do município, Andréa Costa destacou a importância da participação dos moradores visitados e fez um apelo para que ninguém deixe de aproveitar a oportunidade.

“Pedimos à população que atenda nossas equipes para que ninguém perca a oportunidade de ser beneficiado pela Regularização Fundiária e receber o tão desejado título de propriedade”, afirmou.

Repescagem busca concluir os cadastros

O trabalho realizado entre os dias 21 e 24 de outubro integra as ações voltadas à continuidade da regularização fundiária no Âncora. Com o levantamento topográfico já realizado e os ocupantes das áreas pré-definidas cadastrados, a nova etapa permite revisar situações pendentes e ampliar a possibilidade de participação dos moradores no programa.

A presença das equipes nas ruas é uma oportunidade para que os ocupantes dos imóveis atendidos confirmem as informações necessárias. A colaboração da população é considerada fundamental para o andamento dos procedimentos que podem resultar na emissão dos títulos de propriedade dos lotes.

Os moradores que tiverem dúvidas sobre o atendimento ou precisarem de orientações podem procurar a Superintendência de Regularização Fundiária de Rio das Ostras. O contato pode ser feito pelo e-mail reurbriodasostras@gmail.com ou pelo telefone (22) 2771-6232.

Título de propriedade fortalece o direito à moradia

A regularização fundiária urbana reúne medidas destinadas a organizar e legalizar áreas ocupadas, com atenção especial à população de baixa renda. Entre os objetivos do programa estão ampliar o acesso à terra urbanizada, favorecer a permanência dos moradores nos próprios núcleos urbanos e promover a integração social.

A iniciativa também busca contribuir para o enfrentamento do déficit habitacional, estimular a geração de emprego e renda e assegurar o direito social à moradia digna, com condições adequadas de habitabilidade e qualidade de vida.

A emissão do título de propriedade representa uma etapa importante para os moradores contemplados, pois formaliza a situação do lote conforme os procedimentos legais aplicáveis. Por isso, a conferência dos cadastros e a participação dos ocupantes são etapas relevantes para o avanço do trabalho.

No Âncora, a repescagem desta semana concentra os esforços nas quadras localizadas entre a Rodovia Amaral Peixoto e a Rua das Camélias. A orientação é que os moradores dessas áreas fiquem atentos à visita das equipes até sábado (24) e busquem os canais oficiais para esclarecer eventuais dúvidas sobre o processo.