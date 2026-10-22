Sala do Empreendedor de Rio das Ostras foi reconhecida pelo Sebrae/RJ - Foto: Divulgação

Sala do Empreendedor de Rio das Ostras foi reconhecida pelo Sebrae/RJFoto: Divulgação

Publicado 22/10/2026 11:57





A conquista colocou Rio das Ostras como o primeiro guardião regional do troféu itinerante, criado para reconhecer o trabalho desenvolvido pelas unidades de atendimento na promoção do empreendedorismo e no fortalecimento da economia local. A premiação permanecerá no município até o próximo encontro regional, previsto para 2027, quando será repassada a outra Sala do Empreendedor que se destacar no período.



Os resultados também foram reconhecidos em duas frentes específicas. Um dos certificados concedidos pelo Sebrae/RJ destaca o maior número de inscrições de empreendedores em eventos e ações promovidos pela instituição. O outro reconhece o município pelo maior número de elogios registrados na Ouvidoria do Sebrae/RJ, indicador relacionado à percepção dos usuários sobre o atendimento recebido.



A cerimônia em Cabo Frio reuniu representantes das Salas do Empreendedor da Região dos Lagos e marcou a entrega dos reconhecimentos. Para Rio das Ostras, os certificados e o troféu destacam tanto a mobilização de empresários e futuros empreendedores para participar de atividades de capacitação quanto a experiência de quem procura orientação na unidade.



Atendimento e capacitação impulsionam reconhecimento

A coordenadora da Sala do Empreendedor de Rio das Ostras, Michele Bezerra de Oliveira, também recebeu dois certificados concedidos pela coordenação regional do Sebrae/RJ. As homenagens correspondem aos resultados alcançados pela unidade no número de inscrições em eventos e aos elogios registrados na Ouvidoria da instituição.



O reconhecimento pelas inscrições está ligado ao trabalho de mobilização dos empreendedores para participar de programas, encontros e capacitações. Já o certificado relacionado à Ouvidoria destaca as manifestações positivas sobre a qualidade e a cordialidade do atendimento prestado pela equipe.



Michele afirmou que a proximidade com os empreendedores foi fundamental para os resultados, especialmente diante do pouco tempo de funcionamento da unidade.



“Esse reconhecimento é resultado da proximidade que conseguimos fazer com os empreendedores do Município em pouco tempo de abertura da Sala. Nosso objetivo é facilitar o acesso à orientação, às capacitações e aos serviços que ajudam quem quer abrir ou fortalecer o próprio negócio. Ver esse trabalho reconhecido regionalmente nos motiva a continuar aprimorando o atendimento”, afirmou a coordenadora.



Além dos certificados e do troféu, Michele recebeu um voucher para uma vaga no Seminário Empretec, capacitação prevista para 2027 e voltada ao desenvolvimento de características do comportamento empreendedor.

O trabalho de apoio aos pequenos negócios garantiu à Sala do Empreendedor de Rio das Ostras um reconhecimento regional do Sebrae. A unidade conquistou o Troféu Sala do Empreendedor Inspiração, na categoria Município Destaque, durante o Encontro Regional das Salas do Empreendedor da Região dos Lagos, realizado nesta terça-feira (20), em Cabo Frio. Além da premiação, o município recebeu dois certificados que destacam o número de inscrições de empreendedores em eventos e a qualidade do atendimento oferecido ao público.A conquista colocou Rio das Ostras como o primeiro guardião regional do troféu itinerante, criado para reconhecer o trabalho desenvolvido pelas unidades de atendimento na promoção do empreendedorismo e no fortalecimento da economia local. A premiação permanecerá no município até o próximo encontro regional, previsto para 2027, quando será repassada a outra Sala do Empreendedor que se destacar no período.Os resultados também foram reconhecidos em duas frentes específicas. Um dos certificados concedidos pelo Sebrae/RJ destaca o maior número de inscrições de empreendedores em eventos e ações promovidos pela instituição. O outro reconhece o município pelo maior número de elogios registrados na Ouvidoria do Sebrae/RJ, indicador relacionado à percepção dos usuários sobre o atendimento recebido.A cerimônia em Cabo Frio reuniu representantes das Salas do Empreendedor da Região dos Lagos e marcou a entrega dos reconhecimentos. Para Rio das Ostras, os certificados e o troféu destacam tanto a mobilização de empresários e futuros empreendedores para participar de atividades de capacitação quanto a experiência de quem procura orientação na unidade.A coordenadora da Sala do Empreendedor de Rio das Ostras, Michele Bezerra de Oliveira, também recebeu dois certificados concedidos pela coordenação regional do Sebrae/RJ. As homenagens correspondem aos resultados alcançados pela unidade no número de inscrições em eventos e aos elogios registrados na Ouvidoria da instituição.O reconhecimento pelas inscrições está ligado ao trabalho de mobilização dos empreendedores para participar de programas, encontros e capacitações. Já o certificado relacionado à Ouvidoria destaca as manifestações positivas sobre a qualidade e a cordialidade do atendimento prestado pela equipe.Michele afirmou que a proximidade com os empreendedores foi fundamental para os resultados, especialmente diante do pouco tempo de funcionamento da unidade.“Esse reconhecimento é resultado da proximidade que conseguimos fazer com os empreendedores do Município em pouco tempo de abertura da Sala. Nosso objetivo é facilitar o acesso à orientação, às capacitações e aos serviços que ajudam quem quer abrir ou fortalecer o próprio negócio. Ver esse trabalho reconhecido regionalmente nos motiva a continuar aprimorando o atendimento”, afirmou a coordenadora.Além dos certificados e do troféu, Michele recebeu um voucher para uma vaga no Seminário Empretec, capacitação prevista para 2027 e voltada ao desenvolvimento de características do comportamento empreendedor.

Sala oferece suporte para abrir e ampliar negócios

A Sala do Empreendedor é um espaço de apoio a quem deseja abrir, regularizar ou ampliar uma atividade empresarial. O atendimento busca aproximar micro e pequenos empresários de informações, orientações, serviços e oportunidades de qualificação que possam contribuir para a gestão e o desenvolvimento dos negócios.



Em Rio das Ostras, a unidade funciona no Centro de Cidadania, no bairro Âncora. O espaço atende pessoas que pretendem tirar uma ideia do papel, organizar a situação de uma empresa ou buscar informações para fortalecer uma atividade já existente.



O reconhecimento regional coloca em evidência duas dimensões do trabalho da unidade: o incentivo à participação dos empreendedores em ações de formação e a avaliação positiva do atendimento. A premiação também integra uma iniciativa itinerante, que prevê a passagem do troféu para outra Sala do Empreendedor da região no encontro programado para 2027.



Com a conquista, Rio das Ostras passa a guardar temporariamente o Troféu Sala do Empreendedor Inspiração, enquanto os certificados reconhecem resultados específicos obtidos pela unidade em 2026. O trabalho segue direcionado ao atendimento dos empreendedores e à aproximação desse público com ferramentas de orientação e capacitação.





