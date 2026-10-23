Brinquedoteca do CREAS oferece ambiente lúdico para acolher crianças atendidas pela unidadeFoto: Divulgação
Instalado em uma sala que estava sem uso, o espaço foi adaptado com cores, brinquedos e recursos lúdicos para tornar o atendimento mais leve e favorecer a expressão das crianças. A proposta é oferecer condições para que elas se sintam mais à vontade durante o acompanhamento e, ao mesmo tempo, ampliar as possibilidades de atuação dos profissionais responsáveis pelo acolhimento.
A brinquedoteca será utilizada em atividades que integram o trabalho técnico do CREAS. Por meio de brincadeiras e outros recursos adequados ao público infantil, a equipe poderá desenvolver ações que favoreçam a comunicação, a convivência e a construção de vínculos com as famílias atendidas.
A iniciativa também busca contribuir para a escuta qualificada, prática importante no atendimento de crianças que passaram por experiências de violência ou tiveram seus direitos violados. O espaço não substitui o acompanhamento especializado, mas passa a oferecer mais um recurso para o trabalho realizado pelos profissionais da assistência social.
Atividades lúdicas ajudam no acolhimento infantil
A diretora do CREAS, Francelia Baptista, assistente social, destacou que a brinquedoteca foi pensada para melhorar as condições de atendimento às crianças e fortalecer o vínculo com as famílias acompanhadas pela unidade.
O ambiente poderá ser utilizado pela equipe técnica como apoio às atividades desenvolvidas com o público infantil. A proposta é permitir que as crianças encontrem um espaço adequado à sua faixa etária, com recursos que facilitem a expressão e contribuam para uma relação de confiança durante o atendimento.
Em situações que envolvem violência e violações de direitos, o acolhimento exige atenção às necessidades de cada criança. Nesse contexto, as atividades lúdicas podem ajudar os profissionais a construir formas de interação mais próximas do universo infantil, respeitando as particularidades de cada caso.
Além de atender diretamente às crianças, a brinquedoteca integra o conjunto de ações voltadas ao acompanhamento das famílias. O fortalecimento desses vínculos faz parte do trabalho socioassistencial desenvolvido pelo CREAS, que atua em situações que exigem proteção social especializada.
Espaço reforça trabalho da assistência social
A coordenadora de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, Jeanne Kassia, ressaltou a importância de valorizar os profissionais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que trabalham diretamente com famílias em situação de vulnerabilidade.
Segundo ela, a brinquedoteca representa mais do que um local destinado às brincadeiras. O espaço passa a integrar as estratégias de proteção social e pode contribuir para o fortalecimento dos vínculos familiares, além de oferecer suporte às equipes que atuam no atendimento.
O secretário municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, Carlos Correia, agradeceu aos servidores envolvidos na organização do ambiente e destacou a importância do comprometimento das equipes para qualificar os serviços oferecidos à população.
“A brinquedoteca passa a integrar a estrutura de atendimento do CREAS, equipamento da rede de Proteção Social Especializada, com foco no acolhimento de crianças e adolescentes e no apoio ao trabalho realizado com as famílias. A iniciativa busca contribuir para que as crianças se sintam mais à vontade durante o atendimento e para que os profissionais possam desenvolver o trabalho de escuta e acolhimento”, afirmou o secretário.
A implantação do espaço também aproveitou uma sala que estava sem utilização, transformada em um ambiente preparado para as atividades com as crianças. A reorganização permitiu incorporar um novo recurso à estrutura da unidade, com foco no acolhimento e no apoio ao trabalho técnico.
Com a brinquedoteca, o CREAS passa a contar com um ambiente específico para atividades lúdicas, que poderão auxiliar no atendimento de crianças e adolescentes e no acompanhamento das famílias. A proposta é tornar a experiência de atendimento mais acolhedora e fortalecer as ações de proteção social realizadas no município.
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