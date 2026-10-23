Projeto prevê ampliação da drenagem para reduzir alagamentos em Costazul - Foto: Divulgação

Projeto prevê ampliação da drenagem para reduzir alagamentos em CostazulFoto: Divulgação

Publicado 23/10/2026 11:37

O combate aos alagamentos em Costazul está prestes a avançar para uma nova etapa em Rio das Ostras. Um projeto de reestruturação e ampliação do sistema de drenagem foi concluído pela Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, com previsão de mudanças na rede subterrânea e melhorias em ruas que recebem o volume de água da chuva. A próxima fase será a abertura dos trâmites licitatórios para viabilizar o início das obras.

A proposta prevê a substituição da rede existente por estruturas com maior capacidade de escoamento. Ao todo, estão planejados 1.300 metros de galerias de concreto armado e a instalação de 24 novos poços de visita, conhecidos como PVs, estruturas que permitem o acesso à rede para inspeção e manutenção.

O projeto também inclui medidas para reforçar a captação das águas pluviais em pontos considerados críticos. A estratégia prevê a instalação de caixas-ralo consecutivas, com o objetivo de recolher a água que se acumula na superfície das vias e direcioná-la para a nova rede de drenagem.

Projeto prevê novas galerias e reforço na captação

A ampliação da infraestrutura está concentrada em trechos de Costazul que integram o sistema de escoamento da região. Segundo o planejamento, as intervenções ocorrerão na Rua Oscar Bernardes Filho, na Rua Projetada H, na Avenida Heleno Nunes e na Rua Beija-Flor.

Nesta última, também está prevista a implantação de 250 metros de pavimentação com piso intertravado. O projeto inclui vagas de estacionamento e sinalização viária, medidas que buscam organizar a circulação e melhorar as condições de uso da rua.

A proposta não se limita às vias que receberão diretamente as novas estruturas. A expectativa é que a ampliação da rede também favoreça ruas próximas cujas águas da chuva são direcionadas para o sistema que será reestruturado.

Entre elas estão a Rua Luís Lengruber e a Rua Samuel Vieira, além de trechos das ruas Alfredo Pessegueiro do Amaral, Mário Zaremba da Câmara, Carlos Alberto de Carvalho e Nei Cardoso. Também aparecem no planejamento as ruas Carlos Costa, Projetada Zaru e André Filipe Ribeiro da Silva.

A substituição das tubulações por galerias de concreto armado de maior capacidade é uma das principais medidas previstas para ampliar o escoamento. A eficiência do sistema, no entanto, dependerá da execução das intervenções e do funcionamento da rede implantada.

Intervenções abrangem outras vias da região

O planejamento contempla ainda áreas localizadas entre as ruas Luís Lengruber e Jeferson Goes, além de trechos de vias que direcionam as águas pluviais para a Rua Maria Bella dos Santos.

Nesse conjunto estão as ruas Mário Freire, Nério Geovane, Orlando Machado, Engenheiro Obed Cardoso, Nei Cardoso, Moacyr Rebelo, Iolanda, Projetada Cinco, Amaral e Túlio de Alencar.

A abrangência das intervenções considera, portanto, não apenas os pontos onde serão instaladas as novas galerias, mas também os caminhos percorridos pela água da chuva até chegar à rede de drenagem. A intenção é ampliar a capacidade de escoamento e melhorar as condições de infraestrutura em diferentes trechos de Costazul.

Além do enfrentamento dos alagamentos, o projeto prevê reflexos na mobilidade urbana, com a pavimentação da Rua Beija-Flor, a criação de vagas de estacionamento e a organização da sinalização. As melhorias também podem contribuir para as condições de acessibilidade e para a qualidade de vida dos moradores.

Com o projeto técnico concluído, a iniciativa agora depende do avanço dos procedimentos licitatórios para que as obras possam começar. Até essa etapa ser concluída, ainda não há, nas informações divulgadas, uma data definida para o início dos trabalhos.