ZEN reúne empresas ligadas à cadeia produtiva de petróleo e gás - Foto: Divulgação

ZEN reúne empresas ligadas à cadeia produtiva de petróleo e gásFoto: Divulgação

Publicado 27/10/2026 10:59 | Atualizado 27/10/2026 11:03

A arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) das empresas instaladas na Zona Especial de Negócios (ZEN) cresceu mais de 80% em relação a 2024, com um acréscimo de quase R$ 20 milhões. O resultado coloca o polo empresarial de Rio das Ostras no centro das estratégias municipais para atrair investimentos, fortalecer a economia e ampliar as oportunidades de trabalho, especialmente no setor de petróleo e gás.

O desempenho foi divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e ocorre em meio a ações para aproximar as empresas instaladas na ZEN dos fornecedores locais e dos profissionais que vivem no município. Desde 2025, a administração do prefeito Carlos Augusto Balthazar promove iniciativas para estimular parcerias comerciais e ampliar a participação de negócios da cidade na cadeia produtiva do setor energético.

A proposta é fazer com que a atividade econômica do polo também movimente outros segmentos da economia local, criando oportunidades para empresas e trabalhadores de Rio das Ostras. Entre as medidas adotadas estão rodadas de negócios, missões empresariais e reuniões com representantes do setor para identificar demandas, facilitar parcerias e aproximar fornecedores das companhias instaladas na região.

“Nosso trabalho é criar condições para que o desenvolvimento econômico se traduza em resultados concretos para a população. A captação de emendas parlamentares fortalece áreas essenciais, como saúde e educação, enquanto a aproximação com a iniciativa privada permite buscar novas fontes de patrocínio para os eventos da cidade. São estratégias que ajudam a otimizar os recursos públicos e ampliar as oportunidades para Rio das Ostras”, afirma Mario Max, coordenador de Desenvolvimento Econômico.

Qualificação busca aproximar moradores das empresas

Além da articulação comercial, a preparação de profissionais para atender às exigências da indústria de petróleo e gás está entre as frentes de atuação. O município lançou um projeto-piloto de qualificação para o setor offshore, com foco inicial na formação de pilotos de ROV, equipamentos operados remotamente e utilizados em operações submarinas de inspeção, manutenção e intervenção.

Cerca de 15 empresas participam da iniciativa, realizada no Centro de Qualificação de Rio das Ostras. O público prioritário inclui profissionais técnicos das áreas de mecânica, elétrica, eletrotécnica e automação, além de engenheiros.

As empresas participantes definem os perfis profissionais procurados, colaboram com o processo de seleção e oferecem treinamento especializado. A administração municipal fica responsável pela triagem dos candidatos, em articulação com instituições de ensino técnico. A seleção final dos participantes cabe às próprias companhias.

A intenção é aproximar a formação profissional das necessidades reais do mercado e ampliar as chances de contratação de moradores. Como as operações com ROV exigem conhecimentos específicos, a capacitação pode abrir caminhos para trabalhadores locais em um segmento que demanda mão de obra especializada.

Outro indicador apresentado pela administração é o crescimento de 55% no número de vagas disponibilizadas no Banco de Empregos municipal. O avanço acompanha a articulação entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e as empresas da ZEN para ampliar o acesso dos moradores às oportunidades profissionais.

Petróleo e gás abrem perspectivas para a economia

O cenário nacional também pode influenciar o mercado regional. A expectativa de abertura de novas áreas de exploração de petróleo e gás no país aponta para a geração de mais de 300 mil empregos diretos e indiretos nos próximos cinco anos. Nesse contexto, Rio das Ostras busca aproveitar sua posição na cadeia de energia por meio do fortalecimento empresarial e da qualificação da mão de obra.

A infraestrutura de transporte é outro fator considerado importante para a dinâmica econômica da região. A duplicação da RJ-106 no trecho entre Rio das Ostras e Macaé é apontada como uma melhoria capaz de favorecer o deslocamento de trabalhadores e a circulação de mercadorias, com possíveis reflexos nos setores econômico, turístico e comercial.

Criada para concentrar atividades empresariais, industriais e de serviços em uma área específica, a Zona Especial de Negócios também tem a finalidade de reduzir os impactos dessas operações sobre regiões residenciais e turísticas. O polo integra a estratégia municipal para atrair investimentos, estimular negócios e ampliar a geração de empregos.

Com o aumento da arrecadação de ISS em relação a 2024, a administração também voltou a discutir possíveis intervenções em áreas como Boca da Barra de Terra Firme, Costazul, Mar y Lago e Verdes Mares. A realização dessas iniciativas, porém, depende de planejamento e da definição das condições necessárias para sua execução.

Ao mesmo tempo, o setor energético passa por mudanças relacionadas à redução das emissões e à busca por alternativas de menor impacto ambiental. A adaptação a essas exigências integra os desafios para manter a competitividade da ZEN e fortalecer a participação de Rio das Ostras nas transformações da indústria.