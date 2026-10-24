Novos veículos reforçam as equipes de segurança, trânsito e transportes - Foto: Divulgação

Novos veículos reforçam as equipes de segurança, trânsito e transportesFoto: Divulgação

Publicado 24/10/2026 10:18

A estrutura de atendimento nas ruas de Rio das Ostras ganhou reforço nesta sexta-feira, dia 23, com a entrega de novos veículos para as áreas de segurança, trânsito, fiscalização e transportes públicos. A medida inclui viaturas destinadas à Secretaria de Guarda, Trânsito e Ordem Pública, além de três vans e dois carros do modelo sedã para a Secretaria de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade.

A renovação e a ampliação da frota têm como objetivo oferecer melhores condições de trabalho às equipes e apoiar as atividades realizadas em diferentes pontos do município. Os veículos serão utilizados conforme as necessidades de cada setor, com foco no suporte às operações, no ordenamento urbano e na prestação de serviços à população.

Segundo o secretário de Guarda, Trânsito e Ordem Pública, Carlos Menegasi, a chegada das viaturas representa um reforço para o trabalho dos agentes e para as ações desenvolvidas pela pasta.

“Com os veículos, a Secretaria poderá fortalecer o apoio às atividades operacionais, de fiscalização e de organização do trânsito, de acordo com as demandas da cidade”, explicou o secretário.

A entrega integra as iniciativas da administração municipal para fortalecer a estrutura dos serviços públicos e ampliar o suporte aos profissionais que atuam diariamente nas ruas. A expectativa é que os veículos contribuam para a execução das atividades e para o atendimento das demandas relacionadas à segurança, à mobilidade e à organização dos espaços urbanos.

Novos veículos reforçam as equipes de segurança, trânsito e transportes Foto: Divulgação

Os veículos destinados à Secretaria de Guarda, Trânsito e Ordem Pública vão apoiar as equipes em atividades operacionais, de fiscalização e de organização do trânsito. A estrutura também está relacionada às ações de ordenamento urbano, que exigem presença dos agentes em diferentes áreas da cidade. Os veículos destinados à Secretaria de Guarda, Trânsito e Ordem Pública vão apoiar as equipes em atividades operacionais, de fiscalização e de organização do trânsito. A estrutura também está relacionada às ações de ordenamento urbano, que exigem presença dos agentes em diferentes áreas da cidade.

O reforço da frota busca oferecer melhores condições para o deslocamento das equipes e o desenvolvimento dos serviços. A utilização dos veículos deverá acompanhar as necessidades operacionais da secretaria, conforme as demandas registradas no município.

A medida também envolve o suporte às atividades de mobilidade urbana, uma das áreas de atuação da pasta. Com os novos recursos, a administração municipal pretende fortalecer a capacidade de trabalho dos agentes e ampliar o apoio às ações realizadas nas ruas.

Vans apoiarão serviços e sedãs serão usados na fiscalização

Além das viaturas destinadas à Guarda Civil, a entrega contemplou cinco veículos para a Secretaria de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade: três vans e dois carros do modelo sedã.

As vans serão compartilhadas entre as secretarias municipais, de acordo com as necessidades da administração pública. Entre as finalidades previstas estão o transporte de pacientes que precisam se deslocar até a cidade do Rio de Janeiro para realizar sessões de hemodiálise e o transporte de materiais utilizados pelos setores municipais.

O uso compartilhado permitirá que os veículos atendam a diferentes demandas administrativas e de prestação de serviços, conforme