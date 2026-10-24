Ministério Público recomendou a suspensão de etapas do concurso da CâmaraFoto: Reprodução da Internet
O documento solicita que a presidência da Casa não homologue o resultado e interrompa futuras convocações e nomeações relacionadas à seleção. A medida busca evitar o preenchimento das vagas antes da análise das suspeitas recebidas pelo órgão, que envolvem a lisura da aplicação das provas e a possibilidade de favorecimento de candidatos.
A recomendação não representa, por si só, a anulação do concurso nem confirma que houve irregularidades. O objetivo é esclarecer os fatos antes que o processo avance para a etapa de nomeação dos aprovados.
Câmara deverá criar comissão para apurar denúncias
De acordo com a recomendação, a Câmara tem dez dias, contados a partir da expedição do documento, para instituir formalmente uma comissão interna de apuração. O Ministério Público estabeleceu critérios para garantir a imparcialidade dos trabalhos.
Os integrantes deverão ser servidores efetivos do Legislativo e não poderão ter participado de nenhuma fase da organização do concurso. Também não poderão manter vínculos ou relações de parentesco com candidatos aprovados, proprietários da banca examinadora ou fiscais envolvidos na aplicação das provas.
A exigência busca evitar conflitos de interesse e assegurar que a investigação seja conduzida por pessoas sem envolvimento com os fatos sob análise.
Entre os principais pontos que o Ministério Público pretende esclarecer estão possíveis casos de favorecimento e a suspeita de vazamento de gabaritos antes ou durante a realização dos exames. Para isso, a apuração deverá examinar os procedimentos adotados na preparação e na aplicação das provas.
Um dos focos será a cadeia de custódia do material, ou seja, o conjunto de etapas que envolve a impressão, o armazenamento, o transporte e a entrega das provas aos locais de aplicação. A verificação desses procedimentos poderá ajudar a esclarecer se houve falhas ou situações capazes de comprometer a segurança do concurso.
A Promotoria também pretende cruzar informações sobre os candidatos classificados para verificar se há parentes de servidores da Câmara ou de fiscais envolvidos na seleção entre os aprovados. A existência de vínculos, por si só, não comprova irregularidade, mas poderá ser considerada no contexto da apuração.
Banca examinadora também terá de prestar esclarecimentos
O Instituto Ação de Gestão Pública, responsável pela organização do concurso, também foi notificado para apresentar esclarecimentos sobre a atuação das equipes no dia da aplicação das provas.
Além das informações prestadas pela banca, o material relacionado à seleção deverá permanecer preservado para permitir a realização de auditorias. Entre os documentos e registros que precisarão ficar sob custódia estão folhas de resposta, cartões de confirmação e mídias eletrônicas.
A preservação desse conteúdo é importante para que eventuais análises possam ser feitas com base nos registros originais, sem perda de informações relevantes para a investigação.
A recomendação do MPRJ busca reunir elementos para esclarecer as denúncias e verificar se os procedimentos adotados no concurso respeitaram os critérios de transparência e igualdade entre os participantes.
Até que as dúvidas sejam esclarecidas, a orientação é impedir que o processo avance para a homologação e para novas convocações ou nomeações. A eventual confirmação de irregularidades dependerá dos resultados da apuração.
O caso segue, portanto, em fase de esclarecimento. A recomendação ministerial não determina automaticamente o cancelamento da seleção, mas estabelece medidas para que as suspeitas sejam examinadas antes de qualquer avanço na ocupação das vagas.
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