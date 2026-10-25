Programa oferece formação para atuação no mercado offshore - Foto: Ilustração da Internet

Programa oferece formação para atuação no mercado offshoreFoto: Ilustração da Internet

Publicado 25/10/2026 10:28

A formação profissional para ingressar no setor de petróleo e gás ganhará uma nova oportunidade em Rio das Ostras. Um processo seletivo simplificado vai oferecer 20 vagas para o Programa Piloto de ROV Trainee, iniciativa voltada à capacitação de profissionais para o mercado offshore. As inscrições estarão abertas nos dias 26 e 27 de outubro, por meio do aplicativo Colab.

O programa é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Gestão Pública do município e a empresa Seagems Solutions S.A. A proposta é proporcionar aos participantes uma experiência de aprendizagem que combine conhecimentos teóricos e práticos, com foco na preparação para as exigências do ambiente corporativo e das atividades realizadas em operações offshore.

A iniciativa prevê aulas presenciais e a distância, com instrutores especialistas e materiais didáticos voltados à transmissão prática dos conhecimentos. A formação busca ampliar as possibilidades de desenvolvimento profissional dos selecionados e facilitar o acesso a oportunidades no mercado de trabalho.

Capacitação terá carga horária de 187 horas

Os 20 participantes terão acesso a uma programação organizada em diferentes etapas de aprendizagem. A estrutura inclui animações e vídeos, cursos introdutórios gerais, cursos introdutórios específicos, conteúdos teóricos e práticos e a elaboração de um projeto final.

Ao todo, a carga horária estimada será de 187 horas, distribuídas entre atividades presenciais e a distância. A proposta é oferecer uma formação que permita aos alunos conhecer conceitos e procedimentos relacionados à área de ROV, sigla em inglês para veículo operado remotamente.

Esses equipamentos são utilizados em operações submarinas, como inspeções, manutenções e intervenções em estruturas subaquáticas. Por isso, profissionais com formação específica podem encontrar oportunidades em atividades ligadas à indústria offshore, especialmente na cadeia produtiva de petróleo e gás.

O programa combina conteúdo introdutório e atividades práticas para aproximar os participantes das rotinas e dos conhecimentos exigidos pelo setor. A seleção, no entanto, será realizada conforme as regras e os critérios estabelecidos no edital.

Inscrições serão realizadas pelo aplicativo Colab

Os interessados deverão se inscrever nos dias 26 e 27 de outubro, exclusivamente pelo aplicativo Colab, conforme as orientações do processo seletivo. Como a iniciativa prevê um número limitado de vagas, é importante consultar as exigências e os procedimentos antes de concluir a inscrição.

O edital completo está disponível na edição nº 2029 do Jornal Oficial de Rio das Ostras, publicada em 21 de outubro de 2026. O documento reúne as informações oficiais sobre o processo seletivo e deve ser consultado pelos candidatos para verificar as regras de participação.

A iniciativa busca aproximar a população de oportunidades de qualificação em uma área especializada do mercado offshore. Para quem pretende disputar uma das 20 vagas, a leitura do edital é essencial para conhecer todos os detalhes e cumprir corretamente as etapas previstas.