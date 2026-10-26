Rio das Ostras registrou mais de 81 mil votos válidos para presidente - Foto: Ilustração - TSE

Rio das Ostras registrou mais de 81 mil votos válidos para presidenteFoto: Ilustração - TSE

Publicado 26/10/2026 09:46

Os votos válidos para presidente da República somaram 81.725 em Rio das Ostras no segundo turno das eleições de 2026. Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 50.193 votos, o equivalente a 61,42% do total válido, enquanto Lula (PT) contabilizou 31.532 votos, ou 38,58%. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

A diferença entre os dois candidatos foi de 18.661 votos no município. Os números mostram como os eleitores de Rio das Ostras distribuíram seus votos na disputa presidencial durante a segunda etapa da votação, realizada neste domingo (25).

Além dos votos destinados aos candidatos, a apuração registrou 850 votos em branco, que correspondem a 1,01%, e 1.791 votos nulos, equivalentes a 2,12%, conforme os dados divulgados pela Justiça Eleitoral.

Abstenção ultrapassou 23 mil eleitores

Rio das Ostras tinha 107.740 eleitores aptos a votar no segundo turno. Desse total, 23.374 não compareceram às urnas, o que representa uma abstenção de 21,69%.

O índice corresponde à parcela do eleitorado habilitado que não participou da votação. A abstenção, assim como os votos válidos, brancos e nulos, integra os dados utilizados para acompanhar a participação dos eleitores no processo eleitoral.

O resultado municipal retrata exclusivamente a votação para presidente em Rio das Ostras. Os números locais fazem parte da apuração nacional, mas não devem ser confundidos com o resultado geral da eleição, que reúne os votos registrados em todos os municípios brasileiros.

A diferença entre os candidatos também ajuda a dimensionar a distribuição dos votos válidos na cidade. Flávio Bolsonaro concentrou pouco mais de seis em cada dez votos válidos, enquanto Lula recebeu pouco menos de quatro em cada dez.

Dados detalham a escolha dos eleitores

A divulgação dos números permite consultar o desempenho de cada candidato no município e comparar os votos válidos com os registros de votos brancos, nulos e abstenções.

Para conferir a apuração nacional e os resultados de outras cidades, os eleitores podem consultar os canais oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Os dados também permitem acompanhar como a votação se distribuiu territorialmente, sem confundir o resultado de uma cidade com o cenário de todo o país.

Em Rio das Ostras, os 81.725 votos válidos destinados aos dois candidatos formaram a base percentual da disputa presidencial no segundo turno. Os votos brancos e nulos aparecem separadamente na apuração e não são contabilizados como votos válidos para os concorrentes.

O balanço municipal reúne, portanto, os números dos candidatos e os indicadores de participação dos eleitores. Além da diferença de 18.661 votos entre Flávio Bolsonaro e Lula, os dados mostram que mais de 23 mil pessoas aptas a votar não compareceram às urnas nesta etapa da eleição.