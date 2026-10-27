Banco de Empregos reúne 519 oportunidades para diferentes perfis profissionais - Foto: Ilustração - Internet

Banco de Empregos reúne 519 oportunidades para diferentes perfis profissionaisFoto: Ilustração - Internet

Publicado 27/10/2026 10:59

Quem está em busca de trabalho pode encontrar novas oportunidades em Rio das Ostras. O Banco de Empregos do município está com 519 vagas abertas nesta segunda-feira (26), com opções para profissionais de diferentes áreas e níveis de experiência. A lista inclui funções como atendente, entregador, técnico de refrigeração, motorista categoria D, cozinheiro, balconista, vendedor e auxiliar de serviços gerais.

As oportunidades contemplam tanto trabalhadores que já possuem experiência quanto pessoas que procuram uma chance de ingressar no mercado de trabalho. Os requisitos variam de acordo com a função, por isso é importante consultar a relação completa antes de fazer a inscrição.

O cadastro é gratuito e deve ser realizado presencialmente no Centro de Cidadania, localizado na Rua das Casuarinas, nº 595, no bairro Âncora. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

Cadastro exige documentos e currículo impresso

Para concorrer às vagas, os interessados precisam apresentar documento de identidade com foto, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), carteira de trabalho, física ou digital, comprovante de residência atualizado e currículo impresso.

Quem possui certificados de cursos ou de qualificação profissional também deve levá-los no momento do cadastro. Esses documentos podem ajudar a demonstrar a formação e as habilidades do candidato, conforme as exigências da oportunidade pretendida.

Antes de comparecer ao local, a recomendação é verificar quais funções estão disponíveis e quais critérios são exigidos para cada uma. Dessa forma, o candidato pode organizar a documentação necessária e identificar as vagas mais compatíveis com seu perfil profissional.

A quantidade de oportunidades pode variar conforme a atualização da lista e a demanda das empresas. Por isso, consultar as informações mais recentes é uma etapa importante para quem pretende participar do processo de encaminhamento para o mercado de trabalho.

Lista completa pode ser consultada pela internet

A relação integral das 519 oportunidades, com os requisitos específicos de cada função, está disponível no Portal da Prefeitura de Rio das Ostras, na página do Banco de Empregos.

O acesso pode ser feito pelo endereço https://www.riodasostras.rj.gov.br/bancodeemprego. A consulta permite conferir os cargos disponíveis antes de realizar o cadastro presencial.

Entre as funções divulgadas para esta semana estão postos ligados ao comércio, ao atendimento ao público, à entrega de mercadorias, à condução de veículos, à cozinha, à manutenção de sistemas de refrigeração e aos serviços gerais. A lista reúne atividades com características distintas, o que amplia as possibilidades de busca para candidatos com diferentes experiências e qualificações.

Para quem procura uma colocação profissional, o primeiro passo é conferir as exigências da vaga desejada, separar os documentos solicitados e comparecer ao Centro de Cidadania dentro do horário de atendimento. O serviço não cobra taxa de inscrição.