Maior movimento na cidade, a Feira Reviva Centro será realizada de sexta-feira (30) a domingo (1º) - Foto: Ilustração - Internet

Maior movimento na cidade, a Feira Reviva Centro será realizada de sexta-feira (30) a domingo (1º)Foto: Ilustração - Internet

Publicado 26/10/2026 10:03

O feriadão entre o fim de outubro e o início de novembro deve ampliar a circulação de moradores e visitantes em Rio das Ostras, criando oportunidades para o comércio e os empreendedores locais. Nesse cenário de maior movimento na cidade, a Feira Reviva Centro será realizada de sexta-feira (30) a domingo (1º), na Rua Rego Barros, antiga Rua do Shopping de Madeira, na região central. Com entrada gratuita, a programação reunirá música ao vivo, artesanato, gastronomia e atividades voltadas ao público infantil.

A expectativa é que a combinação entre o período prolongado de descanso e as atrações culturais contribua para movimentar as ruas e estimular o consumo em diferentes segmentos. A presença de visitantes pode favorecer bares, restaurantes, comerciantes, artesãos e trabalhadores ligados aos serviços, além de ampliar a circulação de pessoas pelo Centro. Embora o impacto econômico dependa do fluxo de público e dos hábitos de consumo, eventos desse tipo criam oportunidades para quem trabalha e empreende no município.

A feira também será uma opção de lazer para famílias que pretendem aproveitar os dias de folga sem pagar ingresso. A programação foi distribuída ao longo dos três dias, com apresentações musicais em diferentes horários e atrações para públicos variados.

Música abre a programação e movimenta o Centro

Na sexta-feira (30), a feira começará às 17h. A programação musical terá início às 18h, com o DJ Alex Ferreira, seguido pelo show de Neittan, às 20h. A proposta é oferecer uma opção de entretenimento para quem sair do trabalho, iniciar o feriadão ou circular pela região central durante a noite.

No sábado (31), as atividades começarão mais cedo, às 14h. A programação incluirá pintura artística facial gratuita para as crianças, às 16h, com Tia Jess. A atração amplia as opções para as famílias e permite que o público aproveite o espaço durante a tarde.

A música ficará por conta de Anderson Barreto, às 18h, e Lorrany Ferreira, às 20h30. Os dois artistas levarão repertório gospel ao evento, diversificando as atrações oferecidas ao longo do fim de semana.

Além do entretenimento, a movimentação de pessoas poderá representar uma oportunidade para os expositores apresentarem seus produtos e ampliarem o contato com novos clientes. Para os pequenos negócios, a participação em eventos com acesso gratuito pode ajudar a dar visibilidade às marcas e estimular vendas em um período de maior circulação de consumidores.

Domingo encerra feira com atrações musicais

No domingo (1º), a programação seguirá com início às 17h e apresentações até a noite. Milenna e Isabella subirão ao palco às 17h, enquanto Iago Martins será responsável pelo encerramento, às 19h.

A escolha da região central como palco do evento coloca a feira em uma área de circulação de moradores e visitantes. Durante o feriadão, o deslocamento de pessoas entre espaços de lazer, estabelecimentos comerciais e pontos de encontro pode favorecer o movimento no entorno, especialmente para negócios que dependem do atendimento presencial.

A Feira Reviva Centro é organizada pela Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio das Ostras e a Fundação Rio das Ostras de Cultura.

O evento conta com apoio do Shopping Plaza Rio das Ostras, AERO, Rádio Energia 104.9, CRECI-RJ, Gotrix, Rio das Ostras Convention Bureau e Vilarejo Hotéis e Resorts.

Com entrada gratuita e atrações distribuídas entre sexta-feira e domingo, a feira integra a agenda de atividades prevista para o período e busca aproximar cultura, lazer e comércio. Para os empreendedores, o feriadão abre uma oportunidade de alcançar consumidores em dias de maior circulação. Para moradores e turistas, a programação oferece alternativas para aproveitar a cidade e conhecer produtos e serviços locais.