Feriadão deve ampliar o fluxo de visitantes e movimentar a economia de Rio das Ostras - Foto: Ilustração - Internet

Feriadão deve ampliar o fluxo de visitantes e movimentar a economia de Rio das OstrasFoto: Ilustração - Internet

Publicado 27/10/2026 11:09 | Atualizado 27/10/2026 11:12

A combinação de dias de descanso entre o Dia do Servidor Público, em 28 de outubro, e o Dia de Finados, em 2 de novembro, deve levar cerca de 10 mil turistas a mais para Rio das Ostras . A estimativa é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que prevê um período de maior circulação de visitantes e oportunidades para diferentes setores da economia local.

A expectativa considera a transferência da folga do funcionalismo público de quarta-feira, dia 28, para sexta-feira, dia 30, medida adotada pela maioria dos municípios fluminenses e pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Com o calendário favorável, moradores de outras cidades poderão aproveitar o intervalo para viajar, incluindo visitantes vindos de municípios de Minas Gerais.

O aumento esperado no fluxo de turistas pode beneficiar hotéis, pousadas, restaurantes e imóveis destinados à locação por temporada. A movimentação também tende a criar oportunidades para quiosques, supermercados, postos de combustíveis e trabalhadores que complementam a renda com atividades ligadas ao turismo.

Para os pequenos empreendedores, períodos de feriados prolongados representam uma chance de ampliar as vendas e atender um público maior. A circulação de visitantes pode alcançar diferentes áreas da economia, desde a hospedagem e a alimentação até o comércio e os serviços utilizados durante a estadia.

A estimativa de chegada de turistas, no entanto, é uma projeção da secretaria municipal. O número efetivo de visitantes dependerá da procura por hospedagem, das decisões de viagem e da movimentação registrada ao longo do período.

Feriado prolongado cria expectativa para o comércio

A sequência de folgas é um dos fatores que alimentam a expectativa de aumento no movimento turístico. Com a transferência do descanso para sexta-feira, dia 30, parte dos trabalhadores poderá organizar viagens que se estendam pelo fim de semana e pelo feriado de Finados, na segunda-feira, 2 de novembro.

A proximidade de Rio das Ostras com outros municípios e a possibilidade de visitantes de diferentes regiões chegarem à cidade estão entre os elementos considerados na projeção. A presença de turistas pode movimentar a rede de hospedagem e os estabelecimentos comerciais, além de favorecer trabalhadores autônomos e pequenos negócios que dependem do consumo presencial.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling, destaca que os efeitos do feriadão podem alcançar diferentes segmentos da economia.

“Os feriados prolongados são uma oportunidade para Rio das Ostras receber mais visitantes e movimentar a economia. Esse fluxo beneficia não apenas hotéis e restaurantes, mas também quiosques, supermercados, postos de combustíveis e pequenos empreendedores. Nossa expectativa é que o aumento da circulação de turistas gere oportunidades para diferentes setores e fortaleça a atividade econômica do Município”, afirma.

A expectativa da administração municipal é que a chegada de visitantes amplie a demanda por produtos e serviços e distribua os efeitos econômicos para além dos estabelecimentos diretamente ligados à hospedagem.

Pagamento de salários também pode estimular viagens

Outro fator que pode influenciar a movimentação é o calendário de pagamento dos servidores públicos. Como muitos municípios realizam os depósitos nos dias 28 ou 30, a disponibilidade dos salários próxima ao período de descanso pode favorecer viagens e gastos com alimentação, transporte, compras e lazer.

Em Rio das Ostras, os servidores municipais receberão os salários em 28 de outubro, já com o reajuste anunciado pelo prefeito Carlos Augusto Balthazar. A data coincide com o Dia do Servidor Público e antecede o fim de semana prolongado.

A entrada dos salários nesse período pode contribuir para o consumo, embora não determine, por si só, o volume de turistas que chegará ao município. A projeção de aproximadamente 10 mil visitantes adicionais foi elaborada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo com base nas condições previstas para o feriadão.

Além de hotéis, pousadas e restaurantes, a movimentação pode favorecer imóveis alugados por temporada, quiosques, supermercados e postos de combustíveis. Trabalhadores que atuam com serviços e atividades informais também podem encontrar oportunidades com o aumento da circulação de pessoas.

Com a expectativa de receber mais visitantes entre o fim de outubro e o início de novembro, Rio das Ostras se prepara para um período que pode combinar descanso, lazer e maior atividade econômica. O resultado dependerá do fluxo efetivo de turistas e de quanto esse público movimentará nos estabelecimentos da cidade.