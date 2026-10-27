Rio das Ostras destaca turismo e economia em balanço de 2026 - Foto: Douglas Smmithy

Rio das Ostras destaca turismo e economia em balanço de 2026Foto: Douglas Smmithy

Publicado 27/10/2026 21:10





Um dos sinais mais relevantes desse cenário aparece na Zona Especial de Negócios (ZEN), área estratégica para a atividade empresarial, especialmente nos segmentos relacionados à cadeia de petróleo e gás. A arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) das empresas instaladas no polo registrou alta de 80%, com crescimento de quase R$ 20 milhões na receita municipal. O resultado reforça a importância da diversificação econômica e do fortalecimento de setores capazes de movimentar recursos para além das atividades diretamente ligadas ao turismo.



A indústria, os serviços e a administração pública integram a estrutura econômica local, enquanto o comércio, a hotelaria, a gastronomia e os serviços turísticos sentem os efeitos da circulação de moradores e visitantes. A conexão entre essas áreas é fundamental para compreender a dinâmica de uma cidade que precisa conciliar expansão econômica, planejamento urbano e qualidade de vida.



O orçamento municipal de 2026 foi fixado em R$ 1.338.576.580. O valor corresponde à previsão de receitas e despesas para o exercício e dimensiona a responsabilidade do poder público na definição de prioridades, na manutenção dos serviços e na aplicação dos recursos. A previsão orçamentária, por si só, não significa que todo o montante já tenha sido arrecadado ou gasto.



Turismo e gestão pública movimentam Rio das Ostras Foto: Douglas Smmithy Entre o movimento das praias, a força dos grandes eventos e a expansão dos negócios ligados à indústria, Rio das Ostras atravessa 2026 com uma agenda que vai além do turismo. O município reúne resultados econômicos expressivos, reconhecimento na educação, investimentos na modernização administrativa e iniciativas para valorizar o patrimônio cultural e ambiental. Em diferentes frentes, a cidade busca ampliar sua capacidade de atrair visitantes, estimular empresas e transformar suas vocações em oportunidades para a população.Um dos sinais mais relevantes desse cenário aparece na Zona Especial de Negócios (ZEN), área estratégica para a atividade empresarial, especialmente nos segmentos relacionados à cadeia de petróleo e gás. A arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) das empresas instaladas no polo registrou alta de 80%, com crescimento de quase R$ 20 milhões na receita municipal. O resultado reforça a importância da diversificação econômica e do fortalecimento de setores capazes de movimentar recursos para além das atividades diretamente ligadas ao turismo.A indústria, os serviços e a administração pública integram a estrutura econômica local, enquanto o comércio, a hotelaria, a gastronomia e os serviços turísticos sentem os efeitos da circulação de moradores e visitantes. A conexão entre essas áreas é fundamental para compreender a dinâmica de uma cidade que precisa conciliar expansão econômica, planejamento urbano e qualidade de vida.O orçamento municipal de 2026 foi fixado em R$ 1.338.576.580. O valor corresponde à previsão de receitas e despesas para o exercício e dimensiona a responsabilidade do poder público na definição de prioridades, na manutenção dos serviços e na aplicação dos recursos. A previsão orçamentária, por si só, não significa que todo o montante já tenha sido arrecadado ou gasto.

Turismo transforma eventos em oportunidades





Um dos grandes símbolos dessa estratégia é o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival. Em sua 22ª edição, realizada entre 4 e 7 de junho, durante o feriado de Corpus Christi, o evento reuniu mais de 30 atrações, entre elas nove internacionais, distribuídas por cinco palcos. A programação colocou a música no centro da experiência turística e ampliou a circulação de público por diferentes pontos da cidade.



Segundo os dados divulgados pelo município, cerca de 100 mil pessoas circularam por Rio das Ostras durante os quatro dias do festival. A ocupação hoteleira ultrapassou 85%, enquanto uma pesquisa municipal apontou movimentação econômica direta superior a R$ 10 milhões. Os números ajudam a mostrar como a realização de um grande evento pode repercutir em diversos segmentos, da hospedagem à alimentação, passando pelo comércio e pelo transporte.



A relevância cultural do festival também ganhou reconhecimento oficial. A Lei Municipal nº 3.212, de maio de 2026, reconheceu o Jazz & Blues como Patrimônio Cultural e Imaterial de Rio das Ostras. O município já havia recebido, em 2011, o título de Capital Estadual do Jazz & Blues. Mais do que integrar o calendário de atrações, o festival se consolidou como parte da identidade cultural da cidade.



A promoção do destino em feiras nacionais, como a ABAV Expo, em São Paulo, amplia essa estratégia de divulgação. Outra iniciativa é o Walking Tour, projeto que propõe novas formas de conhecer a história, a cultura e as paisagens locais por meio de três roteiros guiados, com duração de até duas horas e meia.



“Memórias do Mar” destaca a relação histórica e cultural com o litoral. “Do Mar à Lagoa” reúne paisagens como a Praça da Baleia, Costazul e a Lagoa de Iriry. Já o “Caminho de Itapebussus” privilegia o contato com lagoas, restinga e praia, com atenção à conservação ambiental.



Além de diversificar as experiências oferecidas aos visitantes, o projeto pretende abrir oportunidades para guias de turismo do município cadastrados no Cadastur. Os profissionais interessados deverão participar da capacitação oferecida pela Prefeitura. Horários, pontos de encontro, valores e condições dos passeios serão definidos diretamente com os responsáveis pela operação.



Sistema eletrônico coloca Rio das Ostras em grupo seleto de cidades Foto: Divulgação A vocação turística continua entre os principais ativos de Rio das Ostras. Praias, lagoas, áreas de restinga, gastronomia e programação cultural formam um conjunto que atrai diferentes perfis de visitantes e movimenta uma ampla rede de trabalhadores e empreendedores. Em feriados prolongados, essa circulação ganha ainda mais importância para hotéis, pousadas, restaurantes, bares, lojas e prestadores de serviços.Um dos grandes símbolos dessa estratégia é o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival. Em sua 22ª edição, realizada entre 4 e 7 de junho, durante o feriado de Corpus Christi, o evento reuniu mais de 30 atrações, entre elas nove internacionais, distribuídas por cinco palcos. A programação colocou a música no centro da experiência turística e ampliou a circulação de público por diferentes pontos da cidade.Segundo os dados divulgados pelo município, cerca de 100 mil pessoas circularam por Rio das Ostras durante os quatro dias do festival. A ocupação hoteleira ultrapassou 85%, enquanto uma pesquisa municipal apontou movimentação econômica direta superior a R$ 10 milhões. Os números ajudam a mostrar como a realização de um grande evento pode repercutir em diversos segmentos, da hospedagem à alimentação, passando pelo comércio e pelo transporte.A relevância cultural do festival também ganhou reconhecimento oficial. A Lei Municipal nº 3.212, de maio de 2026, reconheceu o Jazz & Blues como Patrimônio Cultural e Imaterial de Rio das Ostras. O município já havia recebido, em 2011, o título de Capital Estadual do Jazz & Blues. Mais do que integrar o calendário de atrações, o festival se consolidou como parte da identidade cultural da cidade.A promoção do destino em feiras nacionais, como a ABAV Expo, em São Paulo, amplia essa estratégia de divulgação. Outra iniciativa é o Walking Tour, projeto que propõe novas formas de conhecer a história, a cultura e as paisagens locais por meio de três roteiros guiados, com duração de até duas horas e meia.“Memórias do Mar” destaca a relação histórica e cultural com o litoral. “Do Mar à Lagoa” reúne paisagens como a Praça da Baleia, Costazul e a Lagoa de Iriry. Já o “Caminho de Itapebussus” privilegia o contato com lagoas, restinga e praia, com atenção à conservação ambiental.Além de diversificar as experiências oferecidas aos visitantes, o projeto pretende abrir oportunidades para guias de turismo do município cadastrados no Cadastur. Os profissionais interessados deverão participar da capacitação oferecida pela Prefeitura. Horários, pontos de encontro, valores e condições dos passeios serão definidos diretamente com os responsáveis pela operação.

Reconhecimento e inovação ampliam os horizontes

Os resultados de 2026 também aparecem em áreas que influenciam diretamente o cotidiano da população. Na educação, Rio das Ostras conquistou o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização na categoria ouro, concedido pelo Ministério da Educação. O reconhecimento destaca o trabalho desenvolvido para garantir que as crianças aprendam a ler e escrever na idade adequada e valoriza a atuação dos profissionais envolvidos no processo de ensino.



A conquista representa um marco, mas também reforça a importância de manter políticas educacionais consistentes. O desafio é assegurar que o reconhecimento se traduza em avanços contínuos na aprendizagem, com acompanhamento dos estudantes, apoio aos professores e atenção às necessidades das escolas.



Na administração pública, a adesão ao Programa Nacional de Processo Eletrônico (ProPEN), oficializada em 9 de junho, em Brasília, marcou outro passo na modernização dos serviços municipais. Durante a abertura do XI Fórum Nacional da Rede de Parcerias, o prefeito Carlos Augusto Balthazar recebeu o certificado das mãos de Roberto Pojo, secretário de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.



Rio das Ostras foi apresentado como o primeiro município brasileiro com menos de 500 mil habitantes a integrar a plataforma federal. A iniciativa faz parte do projeto Rio das Ostras Digital e busca simplificar procedimentos, ampliar a transparência e facilitar a integração dos processos eletrônicos com outros órgãos públicos. Na prática, a proposta é reduzir a dependência de documentos físicos e tornar a tramitação administrativa mais eficiente.



O apoio aos pequenos negócios também integra esse conjunto de iniciativas. A Sala do Empreendedor recebeu reconhecimento pela qualidade do atendimento prestado a quem deseja abrir, regularizar ou desenvolver uma empresa. Instalada no Centro de Cidadania, no bairro Âncora, a unidade oferece orientação aos empreendedores e fortalece um segmento essencial para a geração de renda e a movimentação da economia local.



Os resultados revelam uma cidade que procura combinar suas vocações tradicionais com novas oportunidades. A força do turismo, o desempenho da ZEN, a valorização da cultura, o reconhecimento na educação e a modernização dos serviços públicos compõem um balanço expressivo de 2026.



O próximo passo é fazer com que esses avanços alcancem cada vez mais moradores. Isso passa pela geração de empregos, pelo fortalecimento dos negócios locais, pela preservação das riquezas naturais e pela oferta de serviços públicos capazes de acompanhar o crescimento da cidade. Em Rio das Ostras, o desafio não está apenas em atrair investimentos e visitantes, mas em transformar movimento econômico e conquistas institucionais em benefícios permanentes para a população.





