Equipe estadual conheceu a estrutura municipal de Saúde Mental e os leitos hospitalares - Foto: Divulgação

Equipe estadual conheceu a estrutura municipal de Saúde Mental e os leitos hospitalaresFoto: Divulgação

Publicado 28/10/2026 13:06

Rio das Ostras recebeu, na segunda-feira (26), uma equipe da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro para uma visita técnica aos serviços municipais de Saúde Mental. A agenda teve como objetivo fortalecer a cooperação entre Estado e Município, promover a troca de experiências e ampliar o diálogo sobre estratégias para qualificar o atendimento oferecido à população.

A comitiva reuniu representantes da Rede de Atenção Psicossocial (Raps) da Secretaria de Estado de Saúde e integrantes da equipe estadual responsável pela Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei. Durante a programação, os profissionais conheceram a estrutura dos serviços e acompanharam aspectos da organização e do funcionamento da rede local.

A visita também abriu espaço para discutir a integração entre as equipes e os desafios da assistência em Saúde Mental, área que exige articulação entre diferentes serviços e níveis de gestão para garantir o cuidado adequado aos usuários.

Equipe estadual conhece estrutura e funcionamento dos serviços

A programação incluiu uma visita às instalações do Departamento de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas e aos leitos destinados à Saúde Mental no Hospital Municipal. Os representantes estaduais puderam conhecer de perto a estrutura física, a organização administrativa e técnica do departamento e aspectos do funcionamento da Rede Municipal de Atenção Psicossocial.

Ao final do percurso, técnicos e gestores estaduais demonstraram uma impressão positiva, com destaque para as instalações do departamento, a organização do serviço e a estrutura administrativa responsável pela área.

A avaliação representa um reconhecimento do trabalho de organização e fortalecimento da Política Municipal de Saúde Mental. A proposta é manter a integração entre os serviços e avançar na qualificação do cuidado prestado aos moradores.

A equipe foi recebida na Secretaria Municipal de Saúde pela subsecretária de Atenção Primária em Saúde, Rosimeri Azevedo, que representou o secretário municipal de Saúde, Fábio Simões, e pelo coordenador de Saúde Mental, Alessandro Barbosa.

Durante o encontro, os profissionais também conversaram sobre a estrutura da rede e as medidas necessárias para ampliar a capacidade de atendimento. A articulação entre os governos municipal e estadual foi apontada como parte importante desse processo, especialmente diante da necessidade de organizar os serviços e assegurar assistência adequada às pessoas que precisam de acompanhamento em Saúde Mental.

Município planeja ampliar atendimento e serviços especializados

Rosimeri Azevedo apresentou ao grupo o empenho da gestão municipal na melhoria da Rede de Atenção Psicossocial de Rio das Ostras. Entre as ações mencionadas estão o planejamento para ampliar o quadro de profissionais, aumentar a oferta de leitos hospitalares e garantir a reserva de leitos psiquiátricos.

Também estão previstas melhorias na infraestrutura das unidades e a construção de um novo Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas, o CAPS AD, no município. As iniciativas fazem parte das medidas voltadas ao fortalecimento da rede e à ampliação da estrutura disponível para atender às demandas da população.

O encontro permitiu dar continuidade às conversas sobre a organização da Atenção Psicossocial e a importância da atuação conjunta entre as duas esferas de governo. A troca de informações entre os profissionais também contribui para identificar necessidades, compartilhar experiências e discutir caminhos para aprimorar os serviços.

Para Alessandro Barbosa, a integração institucional é fundamental para avançar na assistência oferecida aos usuários da rede municipal.

“A integração entre Município e Estado é muito relevante para qualificação dos nossos serviços de Saúde Mental. Seguimos trabalhando para fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial de Rio das Ostras, valorizando o cuidado em liberdade, a atenção territorial, a garantia de direitos e a construção de respostas integradas às necessidades de saúde mental da população”, afirmou o coordenador.

A visita técnica reforçou, assim, o diálogo entre os gestores e as equipes envolvidas na política de Saúde Mental. A continuidade dessa articulação é considerada importante para organizar os serviços, fortalecer a rede de atendimento e desenvolver respostas mais integradas às necessidades dos moradores.