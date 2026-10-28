Secretaria de Fazenda informa sobre mudanças na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) para ME e EPP a partir de 1 de novembro - Foto: Divulgação

Secretaria de Fazenda informa sobre mudanças na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) para ME e EPP a partir de 1 de novembroFoto: Divulgação

Publicado 28/10/2026 13:12

Empresas de Rio das Ostras enquadradas no Simples Nacional terão de se adaptar a uma mudança na emissão de notas fiscais de serviços a partir de 1º de novembro. A Secretaria Municipal de Fazenda informou que Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) passarão a utilizar obrigatoriamente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) de padrão nacional, por meio do sistema disponibilizado pelo governo federal.

Com a alteração, a emissão deverá ocorrer pelo Emissor Nacional da NFS-e, disponível em duas modalidades: o emissor pela internet, conhecido como emissor web, e o serviço de comunicação por meio de Interface de Programação de Aplicativos (API), utilizado para integrar sistemas e automatizar operações.

A mudança também afetará o acesso ao sistema municipal. A partir da mesma data, o emissor local, identificado como SPE, ficará bloqueado para a emissão de notas fiscais por Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais (MEI).

Na prática, os contribuintes desses grupos precisarão observar a nova regra para continuar emitindo documentos fiscais de prestação de serviços. A alteração exige atenção de empresários, profissionais responsáveis pela contabilidade e equipes administrativas, que deverão verificar qual das modalidades nacionais atende às necessidades de cada negócio.

Sistema nacional passa a ser obrigatório em novembro

A partir de 1º de novembro, as ME e EPP optantes pelo Simples Nacional deverão emitir a NFS-e no padrão nacional. O procedimento poderá ser feito diretamente pela plataforma on-line ou por meio de integração entre sistemas, utilizando a API.

A opção pelo emissor web permite realizar a emissão no ambiente disponibilizado nacionalmente. Já a API atende a operações em que o sistema utilizado pela empresa se comunica com a plataforma de emissão, recurso que pode ser adotado para integrar processos fiscais e administrativos.

O comunicado da Secretaria Municipal de Fazenda também estabelece que o emissor municipal SPE deixará de permitir a emissão de notas fiscais pelos contribuintes abrangidos pela mudança, incluindo os MEIs. Por isso, a data de início da nova regra é um ponto importante para a organização das rotinas fiscais das empresas.

A medida está relacionada à padronização nacional da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Com a adoção do modelo nacional, os contribuintes alcançados pela determinação deverão utilizar os canais previstos para emitir o documento, em vez de recorrer ao sistema municipal para essa finalidade.

A orientação é que empresas e profissionais responsáveis pela área fiscal se preparem para a transição antes do prazo, evitando dificuldades na emissão das notas a partir da entrada em vigor da mudança.

Resolução do Simples Nacional fundamenta alteração

A mudança segue a Resolução CGSN nº 191, de 4 de agosto de 2026, publicada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN). O órgão é responsável por regulamentar e deliberar sobre normas relacionadas ao Simples Nacional, regime tributário simplificado voltado às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais.

A nova resolução altera a Resolução CGSN nº 140, de 2018, que trata do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conhecido como Simples Nacional.

A atualização normativa estabelece a base para a mudança informada pela Secretaria Municipal de Fazenda de Rio das Ostras. Com o prazo marcado para 1º de novembro, as empresas abrangidas precisam considerar a substituição do emissor municipal pelo sistema nacional de emissão de notas fiscais de serviços.

O novo procedimento envolve tanto a utilização do emissor web quanto a possibilidade de integração por API. A escolha dependerá da forma como cada contribuinte realiza suas operações, respeitando a obrigatoriedade de uso do padrão nacional.

A adequação ao novo modelo será necessária para ME e EPP optantes pelo Simples Nacional, enquanto o bloqueio do sistema municipal também alcançará os MEIs. A mudança altera, portanto, a ferramenta utilizada para emitir a NFS-e e exige que os contribuintes observem as regras em vigor a partir da data anunciada.