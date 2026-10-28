Prefeitos e gestores discutiram ações conjuntas para o desenvolvimento regional - Foto: Divulgação

Prefeitos e gestores discutiram ações conjuntas para o desenvolvimento regionalFoto: Divulgação

Publicado 28/10/2026 13:21

A integração entre os municípios da Região dos Lagos esteve no centro das discussões da 5ª Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos (Conderlagos), realizada na terça-feira (27), em Araruama. O encontro reuniu prefeitos e gestores para debater pautas comuns , com destaque para turismo, segurança pública e iniciativas voltadas ao desenvolvimento regional.

Participaram da reunião a prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), anfitriã do encontro; a prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal (PL); o prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte (PL); e o prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto (PL), que também preside o consórcio.

A assembleia contou ainda com representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Inter TV RJ, afiliada da Rede Globo na região. A presença das instituições ampliou as conversas sobre oportunidades para os municípios e estratégias para enfrentar desafios compartilhados.

Segundo Daniela Soares, os gestores discutiram temas de interesse coletivo, incluindo a preparação para o verão e as demandas que pretendem apresentar ao governador eleito, Douglas Ruas (PL). A prefeita avaliou a reunião como produtiva e destacou a importância da articulação entre as cidades.

“Oi, pessoal, hoje Araruama recebeu aqui a reunião da Conderlagos, que é o Consórcio da Região dos Lagos, onde discutimos pautas em comum dos municípios participantes do consórcio. Então, falamos um pouquinho sobre o nosso verão, sobre turismo, sobre segurança pública, e das nossas pautas, que levaremos ao governador eleito, Douglas Ruas (PL). Então foi uma reunião muito produtiva que fortalece cada vez mais a nossa região”, afirmou.

Quatro prefeitos participaram da assembleia

Dos oito municípios que integram o Conderlagos, quatro não foram representados pelos respectivos prefeitos na reunião. Ficaram ausentes Dr. Serginho (PL), de Cabo Frio; Fábio do Pastel (PL), de São Pedro da Aldeia; Fabinho Costa (Cidadania), de Iguaba Grande; e Marcelo Magno (PSD), de Arraial do Cabo.

Apesar das ausências, a assembleia reuniu representantes de diferentes áreas da administração pública e abriu espaço para tratar de ações conjuntas. A proposta do consórcio é aproximar as cidades em torno de pautas regionais, especialmente nos setores que dependem de planejamento e cooperação entre os governos municipais.

Além dos prefeitos, estiveram presentes o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras, Pablo Kling; o secretário de Turismo de Araruama, Lineker Vieira (Cidadania); e o subsecretário de Turismo de Araruama, Rodrigo Araújo. Secretários e gestores de outros municípios consorciados também participaram.

A reunião abordou ainda a prestação de contas do consórcio, a aprovação do Plano Plurianual e os resultados das ações desenvolvidas em áreas como turismo, segurança pública, mobilidade urbana, agricultura familiar e pesca.

Ao apresentar o balanço dos trabalhos, Daniela Soares ressaltou a continuidade da parceria entre os municípios e a busca por iniciativas que atendam a interesses comuns. “Na reunião, fizemos a prestação de contas, aprovamos o Plano Plurianual e apresentamos os resultados das ações do consórcio nas áreas de turismo, segurança pública, mobilidade urbana, agricultura familiar e pesca. Seguimos trabalhando em parceria com os municípios vizinhos pelo desenvolvimento da Região dos Lagos”, acrescentou.

Saquarema convida gestores para evento de negócios

A prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal, também destacou a importância da união entre as cidades e a participação do Sebrae nas discussões. Durante o encontro, ela aproveitou para convidar os gestores regionais para um evento previsto para novembro em seu município.

“Conversamos sobre os próximos encontros do consórcio, conhecemos projetos do Sebrae e aproveitamos para convidar os prefeitos para um evento que realizaremos em Saquarema, em novembro, em parceria com o Sebrae!”, escreveu a prefeita em uma publicação nas redes sociais.

A iniciativa mencionada é o Saquarema Conecta, evento voltado ao ambiente de negócios da região. A programação está prevista para ocorrer entre os dias 26 e 28 de novembro, no Centro de Eventos de Saquarema, localizado no bairro Porto da Roça.

A participação do Sebrae na assembleia e o convite para o evento colocaram o desenvolvimento econômico entre os assuntos da agenda regional. A proposta é estimular o diálogo sobre oportunidades para empresas e empreendedores, ao mesmo tempo que os municípios mantêm as discussões sobre turismo, segurança e outras áreas de interesse compartilhado.

A assembleia do Conderlagos reuniu, assim, pautas administrativas e temas estratégicos para os municípios consorciados, com o objetivo de manter a cooperação entre as gestões e avançar em ações voltadas ao desenvolvimento da Região dos Lagos.