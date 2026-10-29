Rio das Ostras foi representada na Feira Emprega Transporte 2026, em Campos - Foto: Divulgalção

Rio das Ostras foi representada na Feira Emprega Transporte 2026, em CamposFoto: Divulgalção

Publicado 29/10/2026 14:21

A conexão entre empresas, trabalhadores e instituições de qualificação profissional esteve no centro da participação de Rio das Ostras na Feira Emprega Transporte 2026, realizada na terça-feira (27), em Campos dos Goytacazes. O encontro reuniu representantes dos setores de transporte, logística, portos e serviços, com oportunidades de emprego e atividades voltadas à preparação de profissionais para o mercado de trabalho.

O município foi representado por Mario Max, coordenador da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Durante o evento, ele destacou a importância de conhecer iniciativas que possam contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade e ampliar as possibilidades de inserção profissional da população.

“Participar de um evento como esse é uma oportunidade de conhecer iniciativas que podem contribuir para o desenvolvimento econômico de Rio das Ostras. A aproximação entre empresas, trabalhadores e instituições de qualificação é fundamental para ampliar as oportunidades de emprego e preparar a população para as demandas do mercado de trabalho”, avaliou Mario Max.

A feira ocorreu na unidade do Serviço Social do Transporte (SEST) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), no bairro Parque Santo Amaro. A programação reuniu empresas e instituições empresariais ligadas a diferentes segmentos da economia, com atividades destinadas tanto a quem busca uma vaga quanto a pessoas interessadas em aprimorar conhecimentos profissionais.

A participação de Rio das Ostras teve como foco conhecer experiências que possam servir de referência para ações locais de geração de emprego e renda. A aproximação com representantes do setor produtivo também abre espaço para identificar demandas de contratação e oportunidades de capacitação alinhadas às necessidades das empresas.

Feira reúne vagas e atividades de qualificação

Além da divulgação de oportunidades de trabalho, a Feira Emprega Transporte 2026 ofereceu orientações para a elaboração de currículos, palestras sobre o uso da Inteligência Artificial (IA) e sorteios de bolsas de estudo para o público presente.

As atividades reuniram diferentes caminhos para quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou melhorar as condições de acesso a uma vaga. A elaboração de um currículo adequado, por exemplo, é uma das etapas que podem ajudar candidatos a apresentar suas experiências e qualificações aos empregadores. Já o debate sobre inteligência artificial aproximou os participantes de uma tecnologia que vem ganhando espaço em diferentes atividades profissionais.

O evento também promoveu o contato entre empresas e trabalhadores, facilitando a circulação de informações sobre oportunidades e necessidades de contratação nos segmentos representados. Para os municípios, conhecer essas iniciativas pode contribuir para o planejamento de políticas públicas voltadas à empregabilidade e ao desenvolvimento econômico.

No caso de Rio das Ostras, a proposta é identificar experiências que possam ser adaptadas à realidade local, considerando as demandas do mercado regional e as possibilidades de formação profissional. A participação, porém, não significa, por si só, a criação de novas vagas no município ou a confirmação de parcerias decorrentes da feira.

Representação municipal acompanha agenda regional

Mario Max representou o prefeito Carlos Augusto (PL) e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling, que participaram na mesma terça-feira da assembleia do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos (CONDERLAGOS), realizada em Araruama.

A divisão de agendas permitiu que o município acompanhasse dois espaços de articulação regional. Enquanto a assembleia do consórcio reuniu representantes ligados à cooperação entre cidades, a feira em Campos concentrou atividades relacionadas ao emprego, à qualificação e às demandas de setores produtivos.

Segundo a administração municipal, a presença no evento também buscou ampliar a troca de informações com instituições e representantes empresariais. O objetivo é conhecer estratégias capazes de aproximar trabalhadores, empresas e oportunidades de capacitação, levando em conta as necessidades do mercado de trabalho regional.

A geração de emprego e renda depende de diferentes fatores, entre eles a atividade econômica, a qualificação dos profissionais e a capacidade de aproximar candidatos das vagas disponíveis. Nesse cenário, encontros como a Feira Emprega Transporte podem funcionar como espaços de contato e compartilhamento de experiências entre os setores público e privado.

A participação de Rio das Ostras integra a busca por referências e iniciativas que possam apoiar futuras ações de desenvolvimento econômico. Até o momento, as informações divulgadas sobre a presença na feira não apontam medidas específicas já definidas para implantação no município.