Qualificação também está relacionada à segurança marítima, à proteção da vida humana e à prevenção da poluição em rios e regiões costeiras - Foto: Divulgação

Qualificação também está relacionada à segurança marítima, à proteção da vida humana e à prevenção da poluição em rios e regiões costeirasFoto: Divulgação

Publicado 30/10/2026 15:51

A atuação de equipes de emergência e fiscalização em rios e praias exige preparo técnico, conhecimento das regras de navegação e habilidade para lidar com situações de risco . Para reforçar essa estrutura, agentes da Defesa Civil, guardas municipais e bombeiros de Rio das Ostras participam de uma capacitação voltada à condução de embarcações utilizadas em serviços públicos. O treinamento, promovido pela Capitania dos Portos de Macaé, termina nesta sexta-feira (30).

A iniciativa reúne servidores da Defesa Civil, da Guarda Ambiental e da Guarda Civil Municipal, além de militares do Corpo de Bombeiros que já conduzem embarcações ou poderão assumir essa função. A proposta é garantir que os profissionais estejam preparados para utilizar os equipamentos de forma adequada durante as atividades de atendimento à população.

A formação ganha importância diante das características do município, que possui áreas costeiras e ambientes fluviais onde embarcações podem ser necessárias em operações de proteção, fiscalização e emergência. Nessas situações, a preparação dos agentes contribui para reduzir riscos e tornar a atuação das equipes mais segura e eficiente.

Ao longo da semana, os participantes tiveram aulas teóricas e práticas. Parte das atividades ocorreu no auditório da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, no bairro Extensão do Bosque. O conteúdo aborda cuidados essenciais para a navegação e procedimentos que devem ser adotados durante a condução das embarcações.

Capacitação reforça segurança nas operações

Mais do que aprender a operar uma embarcação, os profissionais recebem orientações para cumprir as normas de navegação e agir com responsabilidade em diferentes situações. O treinamento busca preparar os agentes para atividades que exigem deslocamento por rios e áreas marítimas, especialmente quando o atendimento envolve ocorrências que demandam rapidez e atenção.

A qualificação também está relacionada à segurança marítima, à proteção da vida humana e à prevenção da poluição em rios e regiões costeiras. Esses aspectos são fundamentais para o trabalho de equipes que atuam diretamente na preservação ambiental, na fiscalização e no apoio a operações de emergência.

Com profissionais habilitados, os órgãos municipais e as equipes do Corpo de Bombeiros passam a contar com melhores condições técnicas para utilizar embarcações em suas atribuições. A preparação pode contribuir para uma resposta mais organizada diante de ocorrências e para o fortalecimento das ações de proteção em diferentes pontos do território.

A formação é direcionada tanto aos servidores que já desempenham atividades embarcadas quanto àqueles que poderão assumir essa responsabilidade futuramente. Dessa maneira, o conhecimento adquirido também representa uma preparação para demandas que possam surgir no serviço público.

Certificação habilita agentes para o serviço público

Ao término do curso, os participantes receberão certificado de conclusão e a Carteira de Habilitação de Órgãos Públicos. O documento permite que os profissionais conduzam embarcações no exercício de atividades ligadas ao serviço público, conforme a habilitação concedida.

O subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Edmilson Martins, destacou a importância da parceria com a Capitania dos Portos de Macaé para ampliar a qualificação das equipes municipais.

“Ao final do curso, os agentes vão receber o certificado de conclusão e a Carteira de Habilitação de Órgãos Públicos. Essa parceria com a Capitania dos Portos de Macaé tem possibilitado uma melhoria significativa na qualificação dos nossos agentes”, afirmou.

A iniciativa fortalece a preparação dos profissionais que atuam em áreas estratégicas para a segurança da população e a preservação ambiental. Com a conclusão do treinamento, os servidores estarão certificados para conduzir embarcações públicas, ampliando a capacidade operacional das equipes em atividades que exigem deslocamento por rios e pelo litoral.

A cooperação entre os órgãos também evidencia a importância da formação técnica para o serviço público. Em locais onde o acesso por água pode ser necessário, contar com profissionais habilitados representa um reforço para as ações de prevenção, fiscalização e atendimento a emergências.