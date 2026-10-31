Operário, Casa Grande, Peroba e Capim do Bosque serão atendidos - Alexandre Leite/Prefeitura de Rio das Ostras

Operário, Casa Grande, Peroba e Capim do Bosque serão atendidosAlexandre Leite/Prefeitura de Rio das Ostras

Publicado 31/10/2026 09:31





Os atendimentos começam às 8h, nos dois dias. A programação inclui castrações previamente agendadas e orientações veterinárias gratuitas aos tutores sobre cuidados com os animais, prevenção de doenças e guarda responsável.



A iniciativa busca ampliar o acesso da população aos serviços municipais de Saúde Animal, contribuindo para a prevenção de doenças, a melhoria da qualidade de vida dos pets e o controle populacional de cães e gatos no município.



Agendamento O Projeto Bem-Estar Animal Sobre Rodas, da Prefeitura de Rio das Ostras , estará nas localidades do Operário, Casa Grande, Peroba e Capim do Bosque na próxima terça (3) e quarta-feira (4). A Unidade Móvel da Coordenadoria de Saúde Animal (CSA), vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ficará estacionada na Quadra Poliesportiva, na Rua Duque de Caxias, oferecendo serviços gratuitos voltados à saúde e ao bem-estar de cães e gatos.Os atendimentos começam às 8h, nos dois dias. A programação inclui castrações previamente agendadas e orientações veterinárias gratuitas aos tutores sobre cuidados com os animais, prevenção de doenças e guarda responsável.A iniciativa busca ampliar o acesso da população aos serviços municipais de Saúde Animal, contribuindo para a prevenção de doenças, a melhoria da qualidade de vida dos pets e o controle populacional de cães e gatos no município.

As castrações são realizadas exclusivamente mediante agendamento prévio, por meio do aplicativo Colab, disponível na plataforma Rio das Ostras Digital, no site da Prefeitura. As orientações completas sobre o procedimento e os critérios para atendimento estão disponíveis no serviço de castração de cães e gatos da plataforma digital do município.



Para solicitar o serviço, o tutor deve fazer o cadastro na plataforma, selecionar Rio das Ostras e acessar os serviços da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na área de Saúde Animal. Em seguida, é necessário escolher a opção de castração de cães e gatos, verificar os critérios exigidos e preencher as informações solicitadas sobre o responsável e o animal.



O agendamento depende da disponibilidade de vagas e do cumprimento dos requisitos estabelecidos para a realização do procedimento.



Antes de solicitar o serviço, é importante consultar as exigências para a castração e conferir as orientações disponibilizadas na plataforma. O preenchimento do cadastro não garante automaticamente a realização do procedimento, que está sujeito à disponibilidade de vagas e à aprovação dos critérios estabelecidos.





