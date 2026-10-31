Operário, Casa Grande, Peroba e Capim do Bosque serão atendidosAlexandre Leite/Prefeitura de Rio das Ostras
Os atendimentos começam às 8h, nos dois dias. A programação inclui castrações previamente agendadas e orientações veterinárias gratuitas aos tutores sobre cuidados com os animais, prevenção de doenças e guarda responsável.
A iniciativa busca ampliar o acesso da população aos serviços municipais de Saúde Animal, contribuindo para a prevenção de doenças, a melhoria da qualidade de vida dos pets e o controle populacional de cães e gatos no município.
Agendamento
Para solicitar o serviço, o tutor deve fazer o cadastro na plataforma, selecionar Rio das Ostras e acessar os serviços da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na área de Saúde Animal. Em seguida, é necessário escolher a opção de castração de cães e gatos, verificar os critérios exigidos e preencher as informações solicitadas sobre o responsável e o animal.
O agendamento depende da disponibilidade de vagas e do cumprimento dos requisitos estabelecidos para a realização do procedimento.
Antes de solicitar o serviço, é importante consultar as exigências para a castração e conferir as orientações disponibilizadas na plataforma. O preenchimento do cadastro não garante automaticamente a realização do procedimento, que está sujeito à disponibilidade de vagas e à aprovação dos critérios estabelecidos.
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