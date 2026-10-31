Rio das Ostras promove mutirão do Cadastur nos dias 10 e 11 de novembro - Ákila Ribeiro/Prefeitura de Rio de Ostras

Rio das Ostras promove mutirão do Cadastur nos dias 10 e 11 de novembroÁkila Ribeiro/Prefeitura de Rio de Ostras

Publicado 31/10/2026 09:40





A ação busca ampliar a formalização das empresas e dos profissionais que integram a cadeia produtiva do turismo de Rio das Ostras, além de orientar os participantes sobre os procedimentos para inscrição, renovação e regularização no Cadastur. O sistema oficial do Ministério do Turismo reúne informações sobre empresas e profissionais do setor e permite que turistas consultem os prestadores cadastrados.



Além de contribuir para a formalização dos negócios, o Cadastur pode ampliar a visibilidade dos empreendimentos e facilitar o acesso a oportunidades de qualificação, programas e linhas de financiamento oferecidas por instituições oficiais, conforme os critérios de cada iniciativa.



Cadastro obrigatório Empresários e profissionais que atuam no setor turístico de Rio das Ostras devem ficar atentos. Entre os dias 10 e 11 de novembro, a Prefeitura fará o mutirão para que empresas e trabalhadores legalizem seus serviços e conheçam seus benefícios do Cadastro Nacional, o CadasTur. A ação acontece na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, na Extensão do Bosque, das 9h às 17h. O atendimento é gratuito e tem a parceria do TurisRio.A ação busca ampliar a formalização das empresas e dos profissionais que integram a cadeia produtiva do turismo de Rio das Ostras, além de orientar os participantes sobre os procedimentos para inscrição, renovação e regularização no Cadastur. O sistema oficial do Ministério do Turismo reúne informações sobre empresas e profissionais do setor e permite que turistas consultem os prestadores cadastrados.Além de contribuir para a formalização dos negócios, o Cadastur pode ampliar a visibilidade dos empreendimentos e facilitar o acesso a oportunidades de qualificação, programas e linhas de financiamento oferecidas por instituições oficiais, conforme os critérios de cada iniciativa.

O cadastro é obrigatório para meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos e guias de turismo. Outras atividades podem aderir de forma facultativa, desde que atendam aos requisitos estabelecidos, como restaurantes, bares, cafeterias, locadoras de veículos, empreendimentos náuticos, casas de espetáculos e centros de convenções.



A participação de diferentes segmentos contribui para ampliar a integração entre os serviços turísticos e outras atividades econômicas que fazem parte da experiência dos visitantes.



Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling, a iniciativa faz parte do trabalho de organização e fortalecimento do destino.



“Queremos que Rio das Ostras seja cada vez mais reconhecida como um destino turístico organizado, qualificado e preparado para receber visitantes durante todo o ano. O Cadastur fortalece a formalização, amplia a visibilidade dos empreendimentos e aproxima nossos empresários das oportunidades do mercado turístico. Nosso objetivo é transformar o potencial da Cidade em desenvolvimento econômico, geração de negócios, emprego e renda”, destaca.



Financiamento

O Cadastur também representa uma oportunidade para os empreendedores do setor turístico ampliarem seus investimentos e fortalecerem seus negócios. O registro é um dos requisitos para acessar determinadas linhas de crédito, como as oferecidas pelo Fundo Geral de Turismo (Fungetur), por meio de instituições financeiras credenciadas. Os recursos podem ser utilizados, conforme as condições de cada operação, para modernizar estabelecimentos, realizar obras, adquirir equipamentos e reforçar o capital de giro.



A iniciativa pode beneficiar diferentes segmentos do Turismo, contribuindo para a melhoria da infraestrutura, a qualificação dos serviços e o aumento da competitividade das empresas. O cadastramento não garante a concessão do crédito, que depende das regras de cada programa e da análise da instituição financeira responsável.



O presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo, destaca que o cadastramento deve ser compreendido não apenas como uma obrigação administrativa, mas também como uma condição importante para o crescimento e a profissionalização do setor.



“O Cadastur é fundamental não apenas para a organização e a qualificação do Turismo, mas também para garantir que empresas e profissionais trabalhem dentro da legalidade. Nas atividades em que o cadastro é obrigatório, operar sem ele significa atuar de forma irregular. Além disso, o Cadastur é uma porta de entrada para oportunidades de financiamento e acesso a recursos públicos. Linhas de crédito voltadas ao setor turístico, como as oferecidas pelo Fungetur por meio de instituições financeiras credenciadas, exigem o cadastro regular. Portanto, não estamos falando apenas de cumprir uma obrigação legal, mas também de criar condições para que os empreendedores possam investir, modernizar seus negócios e crescer. A parceria com Rio das Ostras busca ampliar essa regularização e fortalecer a economia do Turismo”, ressalta Sérgio Ricardo.