Rio das Ostras promove mutirão do Cadastur nos dias 10 e 11 de novembroÁkila Ribeiro/Prefeitura de Rio de Ostras
A ação busca ampliar a formalização das empresas e dos profissionais que integram a cadeia produtiva do turismo de Rio das Ostras, além de orientar os participantes sobre os procedimentos para inscrição, renovação e regularização no Cadastur. O sistema oficial do Ministério do Turismo reúne informações sobre empresas e profissionais do setor e permite que turistas consultem os prestadores cadastrados.
Além de contribuir para a formalização dos negócios, o Cadastur pode ampliar a visibilidade dos empreendimentos e facilitar o acesso a oportunidades de qualificação, programas e linhas de financiamento oferecidas por instituições oficiais, conforme os critérios de cada iniciativa.
Cadastro obrigatório
A participação de diferentes segmentos contribui para ampliar a integração entre os serviços turísticos e outras atividades econômicas que fazem parte da experiência dos visitantes.
Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling, a iniciativa faz parte do trabalho de organização e fortalecimento do destino.
“Queremos que Rio das Ostras seja cada vez mais reconhecida como um destino turístico organizado, qualificado e preparado para receber visitantes durante todo o ano. O Cadastur fortalece a formalização, amplia a visibilidade dos empreendimentos e aproxima nossos empresários das oportunidades do mercado turístico. Nosso objetivo é transformar o potencial da Cidade em desenvolvimento econômico, geração de negócios, emprego e renda”, destaca.
Financiamento
A iniciativa pode beneficiar diferentes segmentos do Turismo, contribuindo para a melhoria da infraestrutura, a qualificação dos serviços e o aumento da competitividade das empresas. O cadastramento não garante a concessão do crédito, que depende das regras de cada programa e da análise da instituição financeira responsável.
O presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo, destaca que o cadastramento deve ser compreendido não apenas como uma obrigação administrativa, mas também como uma condição importante para o crescimento e a profissionalização do setor.
“O Cadastur é fundamental não apenas para a organização e a qualificação do Turismo, mas também para garantir que empresas e profissionais trabalhem dentro da legalidade. Nas atividades em que o cadastro é obrigatório, operar sem ele significa atuar de forma irregular. Além disso, o Cadastur é uma porta de entrada para oportunidades de financiamento e acesso a recursos públicos. Linhas de crédito voltadas ao setor turístico, como as oferecidas pelo Fungetur por meio de instituições financeiras credenciadas, exigem o cadastro regular. Portanto, não estamos falando apenas de cumprir uma obrigação legal, mas também de criar condições para que os empreendedores possam investir, modernizar seus negócios e crescer. A parceria com Rio das Ostras busca ampliar essa regularização e fortalecer a economia do Turismo”, ressalta Sérgio Ricardo.
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