Peça 'Querida Mamãe' acontece neste sábado (31) em duas sessões gratuitas - Divulgação

Peça 'Querida Mamãe' acontece neste sábado (31) em duas sessões gratuitasDivulgação

Publicado 31/10/2026 09:55

O Teatro Municipal Joel Barcellos, em Rio das Ostra s, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, recebe dois espetáculos neste final de semana. A peça “Querida Mamãe” será apresentada no sábado (31), em duas sessões gratuitas, às 19h e às 20h30. Já o espetáculo de dança “A Cinderela”, no domingo (1º), em trÊs sessões, às 16h, 18h e 20h.

Querida Mamãe



Protagonizado por Sirlea Aleixo, vencedora do Prêmio Shell de Melhor Atriz, o “Querida Mamãe” apresenta uma mulher que decide romper com os padrões familiares e sociais, embarcando em uma jornada de liberdade, descobertas e reinvenção.



Com direção e tradução de Yuri Negreiros, a partir da obra de Dario Fo e Franca Rame, o monólogo mistura humor e crítica social para abordar temas como maternidade, casamento, conflitos geracionais e liberdade feminina. É importante destacar que a peça contará com intérprete de Libras.

Cinderela



Encerrando a programação do fim de semana, o público vai poder assistir a “Cinderela”, no domingo (1º). Às 16h e 18h serão realizadas as sessões infantis, já às 20h será a vez da sessão para adultos. O conto de fadas vai ganhar vida no palco do teatro com a apresentação dos bailarinos da Escola de Dança Bela Arte em três sessões.



A direção da Escola de Dança convida o público a entrar em um universo onde a virtude se transforma em magia e os sonhos ganham vida a cada movimento. Prepare-se porque o relógio está correndo… e o grande segredo finalmente foi revelado! O público vai se encantar com a delicadeza, a grandiosidade e a força de uma história eterna. Um clássico que ganhará vida na ponta dos pés, na entrega de cada corpo em movimento e no brilho nos olhos dos bailarinos.