Réplicas de armas foram recolhidas pela Polícia Militar em Rio das Ostras - Foto: Divulgação PM

Réplicas de armas foram recolhidas pela Polícia Militar em Rio das OstrasFoto: Divulgação PM

Publicado 03/11/2026 10:43

A presença de objetos com aparência de armas de fogo nas proximidades da Câmara Municipal de Rio das Ostras mobilizou policiais militares do 32º BPM e terminou com a apreensão de duas réplicas do tipo Airsoft. Os equipamentos, um semelhante a um fuzil e outro a uma pistola , estavam com um grupo de pessoas, incluindo adolescentes, que os manuseava em via pública. O caso foi divulgado na manhã desta terça-feira (3).

A ocorrência começou depois que um casal procurou uma equipe do PATAMO da 3ª Companhia e relatou ter visto indivíduos com objetos semelhantes a armas de fogo na região. Diante da informação, os policiais seguiram até o ponto indicado para verificar a situação.

No local, os agentes encontraram o grupo e realizaram a abordagem. Durante a verificação dos equipamentos, identificaram alterações na pintura e nos dispositivos de identificação das réplicas. Segundo a Polícia Militar, essas modificações faziam com que os objetos apresentassem aparência semelhante à de armas de fogo verdadeiras.

A situação chamou a atenção justamente pelo risco de confusão provocado por equipamentos que, mesmo sendo réplicas, podem ser confundidos com armamentos reais quando exibidos em espaços públicos.

Alterações serão analisadas em perícia

As duas réplicas, uma de fuzil e outra de pistola, foram apreendidas pelos policiais. Os envolvidos e os materiais recolhidos seguiram para a 128ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.

Após serem ouvidos, todos os envolvidos foram liberados. As réplicas, no entanto, permaneceram apreendidas para a realização de perícia, procedimento que deverá analisar as alterações identificadas pela equipe durante a abordagem.

O fato de os equipamentos serem do tipo Airsoft não impediu a apreensão. A atenção dos policiais se voltou às modificações encontradas na pintura e nos dispositivos de identificação, que alteravam a aparência original dos objetos e poderiam dificultar a distinção em relação a armas verdadeiras.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar e encaminhada à Polícia Civil para os procedimentos necessários. Até a conclusão da perícia, os equipamentos seguem sob custódia para análise técnica.

Denúncia levou policiais até o local

A ação teve início a partir do relato feito pelo casal que procurou os policiais nas proximidades da Câmara Municipal. A informação permitiu que a equipe fosse até a região e verificasse a situação envolvendo o grupo.

O episódio também chama a atenção para os cuidados necessários no manuseio de réplicas de armas em locais públicos. Mesmo quando utilizadas em atividades recreativas, equipamentos com formato semelhante ao de armamentos reais podem provocar apreensão e levar a denúncias, especialmente quando apresentam características que dificultam sua identificação.

A Polícia Militar destaca a importância da participação dos moradores no repasse de informações às equipes de segurança. Relatos sobre situações suspeitas ajudam a direcionar o trabalho policial e permitem a verificação de ocorrências em diferentes pontos do município.

Em Rio das Ostras, a abordagem terminou sem registro de prisão. Os envolvidos foram ouvidos e liberados, enquanto as duas réplicas permaneceram apreendidas para perícia.