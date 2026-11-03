Unidade móvel leva atendimento veterinário gratuito a cães e gatos - Foto: Divulgação

Unidade móvel leva atendimento veterinário gratuito a cães e gatosFoto: Divulgação

Publicado 03/11/2026 14:30

Cães e gatos terão acesso a serviços gratuitos de saúde e orientação veterinária em uma ação itinerante que vai percorrer quatro localidades de Rio das Ostras. Nos dias 3 e 4, terça e quarta-feira, o Projeto Bem-Estar Animal Sobre Rodas levará a unidade móvel do município ao Operário, Casa Grande, Peroba e Capim do Bosque. Os atendimentos começam às 8h, nos dois dias, na Quadra Poliesportiva, localizada na Rua Duque de Caxias.

A iniciativa é coordenada pela Coordenadoria de Saúde Animal (CSA), vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e busca aproximar os serviços públicos dos tutores. A programação inclui castrações previamente agendadas e orientações veterinárias gratuitas sobre cuidados com os animais, prevenção de doenças e guarda responsável.

A proposta é ampliar o acesso da população aos serviços municipais de Saúde Animal, com atenção à qualidade de vida dos pets e à prevenção de problemas que podem comprometer a saúde de cães e gatos. A ação também integra as medidas voltadas ao controle populacional de animais no município.

Para os tutores das quatro localidades atendidas, a presença da unidade móvel representa uma oportunidade de receber informações e buscar atendimento sem precisar se deslocar até outros pontos da cidade. O serviço, porém, possui regras específicas, principalmente para quem pretende realizar a castração do animal.

Castrações exigem agendamento antecipado

Diferentemente das orientações veterinárias, que fazem parte da programação gratuita da unidade móvel, as castrações não são realizadas por ordem de chegada. O procedimento depende de agendamento prévio e da disponibilidade de vagas.

A solicitação deve ser feita pelo aplicativo Colab, disponível na plataforma Rio das Ostras Digital, no site oficial da Prefeitura. O tutor precisa criar um cadastro na plataforma, selecionar o município de Rio das Ostras e acessar os serviços da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na área destinada à Saúde Animal.

Na sequência, deve escolher a opção de castração de cães e gatos, consultar os critérios exigidos e preencher os dados solicitados sobre o responsável e o animal. O pedido passa pelas condições estabelecidas para a realização do procedimento e está sujeito à quantidade de vagas disponíveis.

Um cuidado importante é conferir todas as exigências antes de concluir a solicitação. O simples preenchimento do cadastro não representa garantia de atendimento. A realização da cirurgia depende tanto da disponibilidade de vagas quanto do cumprimento dos requisitos definidos pelo serviço municipal.

Por isso, a orientação é que os interessados consultem as informações apresentadas na plataforma digital antes de solicitar o procedimento. Dessa forma, o responsável pode verificar se o animal atende às condições necessárias e evitar dúvidas durante o processo.

Colab concentra pedidos e informações

O aplicativo Colab é o canal indicado para os tutores que desejam solicitar a castração. A ferramenta está integrada à plataforma Rio das Ostras Digital e reúne os serviços municipais relacionados à Saúde Animal.

O caminho para chegar à opção é acessar a plataforma, selecionar Rio das Ostras, entrar na área da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e procurar o serviço de castração de cães e gatos. As orientações completas sobre o procedimento e os critérios para atendimento também estão disponíveis no ambiente digital.

A unidade móvel do Projeto Bem-Estar Animal Sobre Rodas ficará estacionada na Quadra Poliesportiva, na Rua Duque de Caxias, com atendimento a partir das 8h nos dias 3 e 4. A programação contempla moradores do Operário, Casa Grande, Peroba e Capim do Bosque.

Além das castrações já agendadas, a equipe oferecerá orientações gratuitas aos tutores. Os temas incluem cuidados diários, prevenção de doenças e guarda responsável, pontos considerados importantes para garantir melhores condições de saúde e bem-estar aos animais.

A ação reúne atendimento, informação e incentivo à responsabilidade dos tutores, com o objetivo de ampliar a assistência aos cães e gatos e fortalecer as iniciativas de Saúde Animal no município.