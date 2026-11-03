Yamaha Fazer 250 roubada foi recuperada durante patrulhamento no Village - Foto: Divulgação PM

Yamaha Fazer 250 roubada foi recuperada durante patrulhamento no VillageFoto: Divulgação PM

Publicado 03/11/2026 14:35

Uma motocicleta roubada em Macaé foi recuperada por policiais do 32º BPM durante uma abordagem no bairro Village, em Rio das Ostras, na segunda-feira (2). O veículo circulava sem placa de identificação e apresentava sinais de adulteração. A ocorrência terminou com um homem de 18 anos preso e um adolescente de 17 anos apreendido.

A equipe de Motopatrulha realizava patrulhamento pela região quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta sem placa. Os policiais acompanharam o veículo e, em seguida, realizaram a abordagem para verificar a situação.

Durante a revista, os agentes encontraram na mochila do passageiro uma placa falsa e o suporte utilizado para fixá-la. Segundo a Polícia Militar, a identificação encontrada pertencia a uma motocicleta de modelo diferente.

A consulta pelo número do chassi permitiu identificar o veículo como uma Yamaha Fazer 250, com registro de roubo em janeiro deste ano, em Macaé. A verificação também apontou alterações nas características originais da moto.

Veículo tinha placa falsa e pintura alterada

Além de circular sem placa, a motocicleta apresentava uma mudança na cor. Originalmente vermelha, a Yamaha Fazer 250 havia sido pintada de preto, segundo os policiais. A alteração correspondia às características do veículo associado à placa falsa encontrada durante a abordagem.

A combinação dos elementos levantados pela equipe, como a ausência da identificação, a placa de outro modelo e a consulta pelo chassi, levou à confirmação de que a motocicleta tinha registro de roubo.

Após a abordagem, os dois envolvidos e o veículo recuperado foram encaminhados à 128ª Delegacia de Polícia (DP), em Rio das Ostras. Na unidade, a ocorrência foi apresentada à autoridade policial, responsável pela análise do caso e pela definição dos procedimentos legais.

A recuperação do veículo ocorreu durante o patrulhamento da Motopatrulha, modalidade de policiamento que utiliza motocicletas para circular pelas ruas e realizar abordagens. A ação também permitiu retirar de circulação uma moto com sinais de adulteração.

Homem permaneceu preso e adolescente foi apreendido

Após a apreciação da autoridade policial, o homem de 18 anos permaneceu preso por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Já o adolescente de 17 anos permaneceu apreendido por ato infracional análogo ao crime de receptação.

A diferença entre as medidas aplicadas está relacionada à idade dos envolvidos e ao enquadramento atribuído pela autoridade policial. No caso do adulto, foi registrada a prisão. Para o adolescente, foi aplicada a apreensão por ato infracional, conforme informado pela Polícia Militar.

A ocorrência integra as ações do 32º BPM voltadas ao combate ao roubo, ao furto e à adulteração de veículos em Rio das Ostras. A recuperação de motocicletas com registro de crime também contribui para a identificação de veículos que circulam com sinais irregulares.

O caso foi registrado na 128ª DP, onde os envolvidos foram apresentados junto com a motocicleta recuperada e os materiais encontrados durante a abordagem. A investigação deverá apurar as circunstâncias relacionadas ao veículo roubado em Macaé e às alterações identificadas pelos policiais.