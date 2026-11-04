Mutirão vai orientar profissionais do Turismo sobre o cadastro no Cadastur - Foto: Ilustração

Mutirão vai orientar profissionais do Turismo sobre o cadastro no CadasturFoto: Ilustração

Publicado 04/11/2026 11:20 | Atualizado 04/11/2026 11:25

Empresários e profissionais do setor turístico terão uma oportunidade para regularizar seus negócios e conhecer caminhos para investir na própria atividade. Nos dias 10 e 11 de novembro, Rio das Ostras recebe um mutirão gratuito de atendimento sobre o Cadastur, sistema oficial do Ministério do Turismo. O registro pode abrir portas para linhas de financiamento destinadas ao setor, entre elas as oferecidas pelo Fundo Geral de Turismo (Fungetur).

A ação será realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com a TurisRio. O atendimento ocorrerá das 9h às 17h, no auditório da Secretaria, na Praça Prefeito Cláudio Ribeiro, s/nº, em Extensão do Bosque.

A iniciativa é voltada a empresários, empreendedores e profissionais que integram a cadeia produtiva do Turismo. Durante os dois dias, os participantes poderão receber orientações sobre inscrição, renovação e regularização do cadastro, além de esclarecer dúvidas sobre as exigências do sistema e as oportunidades disponíveis para o setor.

Um dos principais atrativos do registro é a possibilidade de habilitação para determinadas linhas de crédito. Os recursos do Fungetur podem financiar, conforme as condições de cada operação, obras, modernização de empreendimentos, compra de equipamentos e capital de giro. Na prática, o financiamento pode ajudar empresas a melhorar a estrutura, renovar serviços e manter as atividades.

É importante destacar, porém, que ter o Cadastur regular não significa aprovação automática do crédito. O financiamento é concedido por instituições financeiras credenciadas, que avaliam cada solicitação e definem as condições para a liberação dos recursos.

Cadastro pode facilitar acesso a financiamentos

O Cadastur é o sistema do Ministério do Turismo destinado ao registro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor. Para algumas categorias de prestadores de serviços turísticos, a inscrição é obrigatória. Para outras atividades, o cadastro é voluntário, desde que os interessados atendam aos critérios estabelecidos pelo órgão federal.

Além de atender às exigências legais aplicáveis a determinadas atividades, a formalização permite que os empreendimentos integrem oficialmente a base de prestadores do setor turístico. O registro também pode ampliar a visibilidade dos negócios e facilitar o acesso a iniciativas e oportunidades voltadas ao desenvolvimento do Turismo.

Segundo o presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo, o cadastro deve ser visto para além de uma obrigação administrativa. A ferramenta também pode contribuir para ampliar as possibilidades de crescimento dos empreendimentos e fortalecer a atividade turística.

Entre as empresas e os profissionais que podem buscar informações sobre o registro estão restaurantes, bares, botecos, cafeterias, lanchonetes e quiosques da orla, conforme o enquadramento permitido pelo sistema. Também aparecem casas de festas e eventos, espaços de espetáculos, centros de convenções, feiras e exposições, marinas, empreendimentos ligados ao turismo náutico, atividades de pesca desportiva e locadoras de veículos.

A relação inclui ainda empresas de estrutura e infraestrutura para eventos, serviços de locação de equipamentos recreativos e esportivos, empreendimentos de lazer, parques aquáticos e prestadores especializados em diferentes segmentos turísticos. A possibilidade de inscrição e a obrigatoriedade variam conforme a atividade e as regras do Ministério do Turismo.

Mutirão terá atendimento gratuito em dois dias

A expectativa da Administração Municipal é estimular a participação de diferentes segmentos da economia local, com atenção especial aos estabelecimentos gastronômicos. Bares, restaurantes e cafeterias fazem parte da experiência de quem visita a cidade e também movimentam a economia, gerando oportunidades de negócios, emprego e renda.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling, destaca que a ação integra uma estratégia de fortalecimento da atividade turística no município.

“O Cadastur é uma ferramenta fundamental nesse processo, porque fortalece a formalização, amplia a visibilidade dos empreendimentos e aproxima nossos empresários das oportunidades oferecidas pelo mercado turístico. Essa ação faz parte de uma estratégia de políticas de Turismo de Rio das Ostras, que busca transformar o potencial turístico do Município em desenvolvimento econômico, geração de negócios, emprego e renda”, afirma.

O secretário também ressalta a importância de ampliar a participação dos negócios de alimentação no sistema. “Em Rio das Ostras, a Administração Municipal pretende estimular especialmente a participação dos estabelecimentos gastronômicos, considerando a importância de bares, restaurantes e cafeterias para a experiência dos visitantes e para a movimentação econômica local”, completa.

O mutirão será realizado nos dias 10 e 11 de novembro, das 9h às 17h, no auditório da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, na Praça Prefeito Cláudio Ribeiro, em Extensão do Bosque. O serviço será gratuito e busca aproximar os empreendedores das informações necessárias para manter o cadastro em dia e conhecer as possibilidades oferecidas ao setor turístico.