Festival de Covers reúne bandas e artistas na Lagoa do Iriry - Foto: Douglas Smmithy

Festival de Covers reúne bandas e artistas na Lagoa do IriryFoto: Douglas Smmithy

Publicado 04/11/2026 11:25

Três dias de música, nostalgia e homenagens a grandes nomes nacionais e internacionais prometem movimentar a Lagoa do Iriry a partir desta sexta-feira (6). O VI Festival de Covers de Rio das Ostras chega com entrada gratuita e uma programação que atravessa gerações e estilos musicais, reunindo bandas e artistas em tributos a ícones como Amy Winehouse, Aerosmith, Chico Science, Cazuza, Pitty, Pearl Jam e outros grandes nomes.

Até domingo (8), o público poderá reviver sucessos que marcaram diferentes épocas, em apresentações que vão do rock ao reggae, passando pelo soul, pop e música brasileira. A proposta é reunir fãs de diferentes gerações em torno de interpretações que celebram a trajetória de artistas consagrados, sem deixar de abrir espaço para talentos da própria região.

Entre as atrações de destaque está o Amy Reggaehouse, projeto liderado pela cantora baiana Clariana Fróes. O grupo apresenta uma releitura do repertório de Amy Winehouse, com uma mistura de reggae, soul, jazz e ska. O trabalho conquistou o prêmio de Melhor Tributo no The Winehouse Awards 2020, reconhecimento ligado à família da cantora britânica.

Outra atração aguardada é a Fever Aerosmith Cover, banda criada em São Paulo, em 2002, que acumula mais de três mil apresentações no Brasil e no exterior. O festival também recebe a Ciência de Chico, com um tributo a Chico Science e Nação Zumbi, além do espetáculo dedicado a Cazuza, interpretado por Valério Araújo.

A programação ainda contempla homenagens a Pitty, Pearl Jam, Arctic Monkeys, O Rappa, Charlie Brown Jr., Lulu Santos, Alcione e Tim Maia. A diversidade de repertórios transforma o encontro em uma oportunidade para o público revisitar diferentes fases da música e conhecer interpretações de artistas que seguem influenciando novas gerações.

Festival também abre espaço para talentos locais

Além da programação musical, o evento busca fortalecer a economia e o turismo, atraindo moradores e visitantes para a cidade. Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling, as edições anteriores reuniram mais de 300 mil pessoas, receberam mais de 70 bandas e movimentaram mais de R$ 4 milhões na economia local por edição, de acordo com dados da organização.

O secretário destaca que o festival também funciona como vitrine para músicos da região, que passam a dividir a programação com artistas e projetos conhecidos nacionalmente. A participação de talentos locais está entre as propostas do evento, ampliando as oportunidades de apresentação e divulgação dos trabalhos.

Um dos representantes dessa cena é Luan Schuenckel, que sobe ao palco no domingo (8) para homenagear Lulu Santos. A apresentação será realizada antes do tributo a Cazuza, comandado por Valério Araújo.

“É muito importante que a gente esteja nesses grandes eventos junto aos artistas já conhecidos no território nacional. Rio das Ostras é uma grande vitrine para gente”, afirmou Luan.

A entrada é gratuita. Quem quiser também poderá contribuir com a doação de um quilo de alimento não perecível, destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social. O espaço contará ainda com uma ampla Praça de Alimentação, oferecendo mais uma opção para quem pretende acompanhar as atrações ao longo dos três dias.

O VI Festival de Covers conta com apoio institucional da Fundação Rio das Ostras de Cultura, da Prefeitura de Rio das Ostras, da Câmara Municipal e da Associação de Arquitetos e Engenheiros de Rio das Ostras. A produção é assinada por Roger Vilela Produções e TT Produções e Eventos. O evento também recebe apoio cultural da Vertical Group, Rádio Energia 104,9 FM, WORK, Sepavolá, EXCLAMA! Comunicação, SAAE e Rio+ Saneamento, além da ONG Autismo, Natureza e Arte.

Programação reúne tributos de sexta a domingo

A abertura será nesta sexta-feira (6), com DJ às 18h. Às 20h, a banda Equalize apresenta o tributo a Pitty. A noite segue às 22h30, com a Black Circle interpretando sucessos do Pearl Jam.

No sábado (7), a programação começa às 13h30, com a banda Durden em homenagem ao Arctic Monkeys. Às 15h, MKZ e Igor Carvalho levam ao palco os sucessos de O Rappa. Na sequência, às 16h15, a banda Markyze apresenta um tributo ao Charlie Brown Jr. Às 18h, é a vez do Rockstreet Boys revisitar o repertório das boy bands. A partir das 20h, a Fever assume o palco com os clássicos do Aerosmith. Para fechar a noite, às 22h30, o Amy Reggaehouse apresenta sua homenagem a Amy Winehouse.

O domingo (8) começa mais cedo, às 8h, com a Caminhada Viver Mais Rio das Ostras. Às 10h, o público poderá participar do Baile Charme Viver Mais. A programação musical tem início às 13h, com uma homenagem a Victor Sávios, apresentada pelo Teen Kids, que interpreta canções de Tim Maia. Às 15h, Cida Garcia presta tributo a Alcione. Às 17h, a Ciência de Chico revisita a obra de Chico Science e Nação Zumbi. Às 19h, Luan Schuenckel apresenta o repertório de Lulu Santos. O encerramento está previsto para as 21h, com Valério Araújo no tributo a Cazuza.

Com atrações distribuídas ao longo de todo o fim de semana, o festival reúne música, cultura e entretenimento em um dos espaços conhecidos da cidade. A programação gratuita também convida o público a prestigiar os artistas locais e contribuir com a campanha de arrecadação de alimentos.