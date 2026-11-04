Treinamento acompanha chegada de novos equipamentos - Foto: Divulgação

Treinamento acompanha chegada de novos equipamentosFoto: Divulgação

Publicado 04/11/2026 11:30 | Atualizado 04/11/2026 11:31





As aulas são realizadas no Núcleo de Gestão Pedagógica (Nugep). Nesta primeira etapa, cerca de 20 agentes participam do treinamento, que será ampliado até contemplar todo o efetivo da Guarda Civil Municipal.



A capacitação reúne orientações teóricas e práticas sobre o funcionamento dos equipamentos, os procedimentos de segurança, os protocolos operacionais e os critérios legais para utilização dos dispositivos durante abordagens e outras ocorrências. O objetivo é garantir que os profissionais conheçam os recursos disponíveis e saibam avaliar as circunstâncias antes de empregá-los.



A formação também segue as diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança Pública e integra as ações de qualificação profissional da corporação. O conteúdo aborda o uso progressivo da força, princípio que orienta a atuação dos agentes conforme as características e o nível de risco de cada situação.



Na prática, isso significa que a resposta dos profissionais deve considerar as particularidades da ocorrência, respeitar os limites previstos em lei e priorizar medidas adequadas para evitar danos. O treinamento busca reforçar uma atuação técnica, responsável e proporcional às circunstâncias enfrentadas pelas equipes.



Treinamento acompanha chegada de novos equipamentos Foto: Divulgação O uso de equipamentos de segurança exige preparo , conhecimento técnico e responsabilidade. Com a chegada de novos dispositivos à estrutura operacional, agentes da Guarda Civil Municipal de Rio das Ostras iniciaram, nesta terça-feira (3), uma capacitação sobre Uso Progressivo da Força e Utilização de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo. A formação pretende preparar todos os integrantes da corporação para atuar de acordo com os protocolos legais, com atenção especial à preservação da vida.As aulas são realizadas no Núcleo de Gestão Pedagógica (Nugep). Nesta primeira etapa, cerca de 20 agentes participam do treinamento, que será ampliado até contemplar todo o efetivo da Guarda Civil Municipal.A capacitação reúne orientações teóricas e práticas sobre o funcionamento dos equipamentos, os procedimentos de segurança, os protocolos operacionais e os critérios legais para utilização dos dispositivos durante abordagens e outras ocorrências. O objetivo é garantir que os profissionais conheçam os recursos disponíveis e saibam avaliar as circunstâncias antes de empregá-los.A formação também segue as diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança Pública e integra as ações de qualificação profissional da corporação. O conteúdo aborda o uso progressivo da força, princípio que orienta a atuação dos agentes conforme as características e o nível de risco de cada situação.Na prática, isso significa que a resposta dos profissionais deve considerar as particularidades da ocorrência, respeitar os limites previstos em lei e priorizar medidas adequadas para evitar danos. O treinamento busca reforçar uma atuação técnica, responsável e proporcional às circunstâncias enfrentadas pelas equipes.

Treinamento acompanha chegada de novos equipamentos

A capacitação ocorre em meio ao reforço da estrutura operacional da Guarda Civil Municipal. A corporação recebeu 139 armas de choque, conhecidas como tasers, e 330 sprays de pimenta. Os dispositivos ampliam as alternativas disponíveis aos agentes em situações de risco e podem ser utilizados conforme a necessidade de cada ocorrência e os protocolos estabelecidos.



Os instrumentos são classificados como equipamentos de menor potencial ofensivo, mas seu uso também exige conhecimento específico e avaliação cuidadosa. Por isso, a formação contempla desde o funcionamento dos dispositivos até as regras que orientam sua utilização em serviço.



O secretário municipal de Guarda, Trânsito e Ordem Pública, Carlos Menegasi, ressaltou que o treinamento é uma etapa essencial para que os profissionais estejam preparados antes de utilizar os novos recursos.



“Estamos recebendo equipamentos que vão ampliar os recursos disponíveis para os nossos agentes e contribuir para a segurança durante as ocorrências. A capacitação será fundamental para garantir que todos saibam utilizar esses instrumentos de forma técnica e responsável, respeitando os protocolos e priorizando a preservação da vida”, destacou.



A proposta é que os equipamentos sejam incorporados à rotina operacional com critérios claros e profissionais capacitados. A simples disponibilidade dos dispositivos não substitui a avaliação de cada situação nem afasta a obrigação de respeitar as normas legais.



Treinamento acompanha chegada de novos equipamentos Foto: Divulgação A capacitação ocorre em meio ao reforço da estrutura operacional da Guarda Civil Municipal. A corporação recebeu 139 armas de choque, conhecidas como tasers, e 330 sprays de pimenta. Os dispositivos ampliam as alternativas disponíveis aos agentes em situações de risco e podem ser utilizados conforme a necessidade de cada ocorrência e os protocolos estabelecidos.Os instrumentos são classificados como equipamentos de menor potencial ofensivo, mas seu uso também exige conhecimento específico e avaliação cuidadosa. Por isso, a formação contempla desde o funcionamento dos dispositivos até as regras que orientam sua utilização em serviço.O secretário municipal de Guarda, Trânsito e Ordem Pública, Carlos Menegasi, ressaltou que o treinamento é uma etapa essencial para que os profissionais estejam preparados antes de utilizar os novos recursos.“Estamos recebendo equipamentos que vão ampliar os recursos disponíveis para os nossos agentes e contribuir para a segurança durante as ocorrências. A capacitação será fundamental para garantir que todos saibam utilizar esses instrumentos de forma técnica e responsável, respeitando os protocolos e priorizando a preservação da vida”, destacou.A proposta é que os equipamentos sejam incorporados à rotina operacional com critérios claros e profissionais capacitados. A simples disponibilidade dos dispositivos não substitui a avaliação de cada situação nem afasta a obrigação de respeitar as normas legais.

Formação será estendida a toda a corporação

Embora o primeiro grupo reúna aproximadamente 20 guardas, o curso não ficará restrito aos participantes desta etapa. A previsão é que todos os integrantes da Guarda Civil Municipal recebam a capacitação, ampliando o alcance das orientações e padronizando os procedimentos adotados pelas equipes.



O conteúdo inclui aspectos técnicos e legais relacionados ao uso progressivo da força, além de práticas voltadas à utilização segura dos instrumentos. A preparação também considera a necessidade de reconhecer os diferentes cenários de atuação e escolher a resposta mais adequada diante das circunstâncias.



A iniciativa busca oferecer melhores condições de trabalho aos agentes e fortalecer a capacidade de atuação da corporação. Com os novos equipamentos e a formação específica, a Guarda passa a contar com mais recursos para lidar com situações que exijam intervenção, sempre dentro dos limites legais.



A preservação da vida permanece como princípio central do treinamento. A orientação é que o emprego de instrumentos de menor potencial ofensivo ocorra de maneira criteriosa, técnica e responsável, respeitando os direitos das pessoas envolvidas nas ocorrências e os protocolos de segurança.