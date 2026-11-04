Polícia apreendeu porções de cocaína e maconha na Chácara Mariléa - Foto: Divulgação PM

Polícia apreendeu porções de cocaína e maconha na Chácara MariléaFoto: Divulgação PM

Publicado 04/11/2026 11:35

Uma denúncia de moradores levou policiais do 32º BPM a um terreno usado, segundo as informações recebidas pela equipe, para esconder drogas no bairro Chácara Mariléa , em Rio das Ostras. A ação terminou com um homem de 21 anos preso e a apreensão de 323,3 gramas de entorpecentes, entre cocaína e maconha, nesta terça-feira (3).

A ocorrência foi registrada por agentes do PATAMO da 3ª Companhia, que faziam patrulhamento pela região quando receberam relatos sobre a possível comercialização de drogas nas proximidades da Rua Joaquim José Caridade. De acordo com as informações repassadas aos policiais, suspeitos utilizavam um terreno da via para guardar o material ilícito.

Com base na denúncia, a equipe iniciou diligências no local indicado. Durante a ação, os agentes observaram dois homens saindo do terreno. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir. Um deles foi alcançado e abordado pelos policiais, enquanto o outro conseguiu escapar.

Na sequência, os agentes realizaram buscas no terreno e localizaram duas sacolas com drogas. O material estava dividido em porções, conforme a apresentação habitual de entorpecentes apreendidos em ocorrências desse tipo.

Cocaína e maconha estavam escondidas em sacolas

Dentro das duas sacolas, os policiais encontraram 50 pinos de cocaína, que somaram 171,5 gramas, além de 23 porções de maconha, com peso total de 151,8 gramas.

A soma dos materiais apreendidos chegou a 323,3 gramas de drogas. Todo o conteúdo foi recolhido pela equipe e encaminhado para os procedimentos necessários, incluindo a perícia.

A apreensão ocorreu após os relatos de moradores sobre a movimentação suspeita na área. A partir das informações, os policiais verificaram o terreno apontado e encontraram os entorpecentes durante as buscas.

O segundo homem que estava no local não foi alcançado e conseguiu fugir. Não foram divulgadas informações sobre a identificação dele ou sobre eventuais diligências posteriores para localizá-lo.

Suspeito foi autuado por tráfico e permaneceu preso

O homem de 21 anos detido durante a ação foi levado, junto com o material apreendido, para a 128ª Delegacia de Polícia (DP), em Rio das Ostras. Na unidade, a ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que analisou os fatos e determinou a autuação por tráfico de drogas.

Após os procedimentos na delegacia, o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça. A droga apreendida também ficou sob responsabilidade da Polícia Civil para os encaminhamentos periciais.

A ocorrência integra as ações do 32º BPM voltadas ao combate ao tráfico de drogas em Rio das Ostras. O trabalho de patrulhamento e a apuração de informações repassadas pela população fazem parte das estratégias utilizadas pelas equipes para identificar pontos suspeitos e coibir a comercialização de entorpecentes.

O caso foi registrado na 128ª DP, responsável pela continuidade dos procedimentos relacionados à ocorrência. A apreensão totalizou 323,3 gramas de drogas, divididas entre 50 pinos de cocaína e 23 porções de maconha.