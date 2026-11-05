Guilhermina Rocha foi selecionada para integrar a Academia Riostrense de Letras - Foto: Divulgação

Guilhermina Rocha foi selecionada para integrar a Academia Riostrense de LetrasFoto: Divulgação

Publicado 05/11/2026 10:24

A educação, a literatura e a valorização da cultura afro-brasileira se encontram na trajetória da professora Guilhermina Rocha, selecionada para integrar a Academia Riostrense de Letras . O resultado representa mais um passo na formação da nova instituição cultural de Rio das Ostras, criada para reconhecer, incentivar e dar visibilidade à produção literária do município.

Além da atuação na educação, Guilhermina desenvolve, em parceria com o Cepro, um trabalho de formação antirracista com crianças e jovens no Âncora. As atividades têm como foco o respeito à diversidade, o fortalecimento da identidade e o reconhecimento da história e da cultura afro-brasileiras.

A classificação final do processo seletivo foi publicada no Jornal Oficial de Rio das Ostras desta quarta-feira, dia 7, na edição nº 2.024. A seleção definiu os integrantes fundadores da Academia, que terá entre suas atribuições a valorização da literatura e dos talentos culturais da cidade.

Para a professora, a escolha tem um significado que vai além do reconhecimento de sua trajetória. A nova instituição também representa a possibilidade de ampliar o espaço dedicado à pluralidade cultural e às diferentes expressões literárias presentes no município.

“Receber essa notícia é motivo de muita emoção e gratidão. Fazer parte da Academia Riostrense de Letras representa uma conquista muito especial, porque reconhece uma trajetória construída com dedicação à educação e à cultura. Acredito na força da literatura para transformar vidas e ampliar horizontes. Meu trabalho com crianças e jovens, especialmente na formação antirracista, reforça todos os dias a importância de valorizar nossas raízes, nossa história e a diversidade que nos constitui. Espero contribuir para que a Academia seja também um espaço de valorização da pluralidade cultural de Rio das Ostras”, afirma Guilhermina.

Educação antirracista e acesso à universidade

O trabalho desenvolvido por Guilhermina em parceria com o Cepro, no Âncora, busca ampliar oportunidades por meio da educação. A iniciativa já contribuiu para o ingresso de dezenas de jovens na universidade, criando novas perspectivas para estudantes, em sua maioria negros.

As ações também estimulam o reconhecimento das raízes culturais e o respeito às diferenças. A proposta é fazer com que crianças e adolescentes tenham contato com referências históricas e culturais que ajudem a fortalecer sua identidade e ampliar a compreensão sobre a diversidade da sociedade brasileira.

A atuação da professora também alcança o incentivo à leitura. Ao lado de outros educadores, ela participou da criação da Biblioteca Popular Patativa do Assaré, considerada a maior biblioteca popular da região. O espaço fortalece o acesso aos livros, ao conhecimento e às atividades culturais, aproximando a comunidade do universo literário.

Essa experiência dialoga com a proposta da Academia Riostrense de Letras, que nasce com a missão de valorizar a produção intelectual e artística local. A presença de profissionais com atuação em diferentes áreas da cultura e da educação pode contribuir para ampliar o alcance da instituição e aproximá-la de públicos diversos.

Academia inicia etapa para posse dos integrantes

O processo de escolha dos membros fundadores foi conduzido pela Comissão Organizadora Provisória, instituída pela Lei Municipal nº 3.058, de 25 de junho de 2025, e pela Portaria nº 1.136/2025.

A classificação final foi estabelecida após a análise das candidaturas e a consolidação das pontuações, conforme os critérios previstos na legislação municipal e no edital. Com a divulgação do resultado, a comissão dará continuidade aos procedimentos administrativos necessários para a posse dos integrantes e a instalação oficial da Academia.

A criação da instituição representa uma iniciativa voltada ao reconhecimento de escritores e ao incentivo à literatura produzida em Rio das Ostras. A proposta também abre espaço para fortalecer a relação entre cultura, educação e memória, valorizando as diferentes experiências que compõem a identidade do município.

A seleção de Guilhermina Rocha reúne essas dimensões em uma trajetória marcada pelo trabalho com a formação de jovens, pela promoção da educação antirracista e pelo incentivo à leitura. Sua participação na Academia amplia a presença dessas pautas no processo de construção da nova instituição cultural, que terá o desafio de representar a diversidade da produção literária riostrense.