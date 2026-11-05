Guarda Ambiental resgatou jiboia de aproximadamente 1,2 metro na RJ-106 - Foto: Reprodução da Internet

Guarda Ambiental resgatou jiboia de aproximadamente 1,2 metro na RJ-106Foto: Reprodução da Internet

Publicado 05/11/2026 10:33

O encontro com uma cobra às margens de uma rodovia exige cuidado e, principalmente, distância. Foi nessa situação que uma jiboia de aproximadamente 1,2 metro mobilizou a Guarda Ambiental em Rio das Ostras. O animal apareceu nas proximidades da entrada da Fazenda Itapebussus, a cerca de 300 metros do acesso, na RJ-106, no sentido Macaé. Depois de ser retirada do local, a serpente foi levada para uma área próxima, na região da Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) de Itapebussus, onde foi solta.

A ocorrência chegou à Guarda Municipal por meio de uma pessoa que percebeu a presença da jiboia e comunicou o fato. Até a chegada dos agentes, ela acompanhou a situação. A informação foi transmitida pela rádio-operadora da corporação à equipe da Guarda Ambiental, responsável pelo atendimento.

A localização do animal chamou a atenção pelo movimento de veículos na Rodovia Amaral Peixoto. Perto da pista, a cobra poderia acabar atropelada. A retirada, portanto, teve como objetivo afastar esse risco e permitir que o animal retornasse a um ambiente adequado, sem que moradores precisassem intervir diretamente.

A equipe optou por fazer a soltura nas proximidades do ponto de encontro, dentro da região da Arie de Itapebussus. A escolha de um local próximo busca respeitar o ambiente em que a jiboia foi encontrada e evitar um deslocamento desnecessário. Durante o procedimento, os agentes também chamaram a atenção para os cuidados exigidos no manejo. A forma de segurar o animal, conforme ressaltado pela equipe, é importante para evitar ferimentos.

Presença de cobras exige atenção e cuidado

O aparecimento de serpentes perto de estradas e áreas ocupadas não deve ser motivo para tentativas improvisadas de captura. Ao encontrar uma cobra, a primeira atitude é manter distância e evitar qualquer contato. Não se deve tentar pegá-la, espantá-la, transportá-la ou matá-la.

Mesmo quando não há sinais de agressividade, o animal pode reagir caso se sinta ameaçado. Uma aproximação inadequada também pode provocar ferimentos na serpente. Por isso, o atendimento deve ficar a cargo de equipes preparadas para fazer a retirada com segurança.

Em rodovias, a atenção precisa ser redobrada. Motoristas que avistarem animais nas margens ou sobre a pista devem evitar manobras bruscas e não parar em locais que ofereçam risco ao trânsito. A tentativa de ajudar sem os cuidados necessários pode transformar uma situação de proteção da fauna em um acidente.

O resgate realizado em Itapebussus mostra a importância de comunicar a presença de animais silvestres aos órgãos responsáveis. A informação sobre o local exato e as condições em que o animal foi visto ajuda a orientar o atendimento, enquanto a distância segura reduz o risco para todos os envolvidos.

Saiba quem procurar em caso de ocorrência

Em Rio das Ostras, a população pode acionar a Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone (22) 2764-6444. Outra opção é entrar em contato com a Defesa Civil, pelo número 199. A Guarda Municipal também pode receber o chamado e encaminhar a situação às equipes responsáveis.

A recomendação é informar o endereço ou ponto de referência com a maior precisão possível e explicar onde o animal está, sem se aproximar para obter imagens ou tentar verificar sua condição. Se a cobra estiver perto de uma pista, essa informação deve ser destacada no chamado, pois ajuda a equipe a avaliar o risco.

A jiboia encontrada na RJ-106 foi retirada da margem da rodovia e devolvida a uma área próxima, na região de Itapebussus. O episódio reforça que a convivência com a fauna silvestre depende de atitudes simples: respeitar o espaço dos animais, evitar o manejo por conta própria e procurar ajuda especializada sempre que houver necessidade de intervenção.