Moradores da Cidade Praiana participaram de reunião com representantes do governo municipal - Foto: Divulgação

Moradores da Cidade Praiana participaram de reunião com representantes do governo municipalFoto: Divulgação

Publicado 05/11/2026 13:35

As demandas da Cidade Praiana chegaram à mesa do prefeito Carlos Augusto (PL) em uma reunião com moradores realizada na terça-feira (3), em Rio das Ostras . Saneamento, drenagem e segurança pública estiveram entre os assuntos discutidos durante o encontro, que reuniu representantes de diferentes setores da administração municipal e o vereador Cláudio da Farmácia (MDB).

A conversa aconteceu no gabinete do prefeito e contou com a participação de moradores interessados em apresentar preocupações, esclarecer dúvidas e conhecer projetos e ações previstos para o bairro. O encontro também abriu espaço para que os representantes do governo ouvissem diretamente as reivindicações da comunidade.

Após a reunião, Carlos Augusto comentou o encontro em suas redes sociais e afirmou que a conversa permitiu uma troca direta com os moradores.

“Foi uma conversa muito boa, olho no olho, onde todos puderam falar, apresentar suas preocupações, tirar dúvidas e também conhecer melhor os projetos e as ações que estamos preparando para o bairro”, declarou.

Além do chefe do Executivo, participaram os secretários municipais Carlos Menegasi, responsável pela Guarda, Trânsito e Ordem Pública; Ricardo Torres, à frente da pasta de Meio Ambiente; e Wayner Fajardo, titular de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, que também responde interinamente pela Secretaria de Serviços Públicos.

O encontro contou ainda com Maycon Prata, presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), e com o vereador Cláudio da Farmácia. A presença de representantes de diferentes áreas permitiu que os temas apresentados pelos moradores fossem discutidos com setores ligados diretamente aos serviços públicos mencionados.

Saneamento, drenagem e segurança entram na pauta

As questões relacionadas à infraestrutura e à qualidade dos serviços públicos estiveram no centro da reunião. Saneamento e drenagem foram apontados entre os temas de interesse dos moradores, ao lado da segurança pública. Embora não tenham sido detalhadas medidas específicas, o encontro serviu para apresentar as demandas e discutir projetos e ações relacionados ao bairro.

A participação de representantes das secretarias de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, Serviços Públicos, Meio Ambiente e Guarda, Trânsito e Ordem Pública reuniu áreas com atribuições diferentes, mas relacionadas aos assuntos levados à conversa. O presidente do SAAE também esteve presente, ampliando a representação dos setores envolvidos na discussão sobre os serviços de saneamento.

Segundo Carlos Augusto, ouvir os moradores é uma forma de compreender as necessidades da população e explicar as iniciativas em andamento, além de identificar pontos que ainda exigem atenção.

“Gosto muito desses encontros porque é assim que a gente consegue entender de perto o que os moradores estão vivendo e também explicar o que já está sendo feito e o que ainda precisamos fazer”, afirmou o prefeito.

A reunião, portanto, teve como foco o diálogo entre a comunidade e os representantes municipais. A apresentação das reivindicações e o esclarecimento de dúvidas foram parte do encontro, sem que o comunicado sobre a reunião apontasse prazos ou cronogramas para a execução de intervenções no bairro.

Prefeito afirma que gabinete seguirá aberto à população

Durante a manifestação nas redes sociais, Carlos Augusto também afirmou que a reunião com os moradores da Cidade Praiana não será uma iniciativa isolada. O prefeito declarou que pretende manter o gabinete aberto para receber representantes de outras localidades e ouvir demandas de diferentes regiões do município.

“Meu gabinete está sempre de portas abertas! Sei que temos muitos desafios pela frente, mas com diálogo, trabalho e participação dos moradores, vamos avançando nas soluções que nossa cidade precisa”, concluiu.

A proposta apresentada pelo prefeito é manter um canal direto de conversa com a população, aproximando moradores e gestores municipais. Para a Cidade Praiana, o encontro colocou em discussão temas ligados à infraestrutura, ao saneamento e à segurança, áreas que fazem parte das preocupações apresentadas pela comunidade.

A reunião também reuniu diferentes setores da administração em torno das demandas do bairro. A partir do diálogo, os moradores puderam expor suas questões diretamente aos representantes municipais, enquanto a gestão teve a oportunidade de apresentar informações sobre projetos e ações em preparação.