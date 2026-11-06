Regularização cadastral prevê visitas a cerca de 12 mil imóveis - Foto: Divulgação

Regularização cadastral prevê visitas a cerca de 12 mil imóveisFoto: Divulgação

Publicado 06/11/2026 09:51 | Atualizado 06/11/2026 09:52





A iniciativa busca aproximar a empresa dos consumidores e facilitar o acesso aos serviços oferecidos. Com o cadastro atualizado, os clientes passam a ter melhores condições de utilizar os canais de atendimento, solicitar procedimentos e acompanhar questões relacionadas ao abastecimento de água.



Entre os benefícios destacados pela concessionária estão a possibilidade de solicitar segunda via da conta, serviços de manutenção, consertos, vistorias e negociação de débitos. A regularização também permite o acesso às plataformas digitais de autoatendimento, como aplicativo, site e WhatsApp.



Outro ponto importante é a possibilidade de utilizar a conta de água como comprovante de residência. Os consumidores também poderão solicitar a inclusão na Tarifa Social, desde que atendam aos critérios de elegibilidade estabelecidos para o benefício.



A atualização cadastral, segundo a empresa, também tem relação direta com o controle do consumo. Imóveis com registros irregulares podem apresentar consumo de água até quatro vezes maior em comparação com aqueles que estão devidamente cadastrados. A diferença reforça a importância de identificar corretamente cada unidade atendida e acompanhar os volumes utilizados. Cerca de 12 mil imóveis de Rio das Ostras devem receber visitas da Rio+Saneamento em uma ação para identificar consumidores que utilizam os serviços de abastecimento de água , mas ainda não possuem cadastro regularizado junto à concessionária. O trabalho já começou e pretende atualizar as informações de residências e estabelecimentos comerciais, além de orientar os responsáveis sobre a importância de manter os dados em dia.A iniciativa busca aproximar a empresa dos consumidores e facilitar o acesso aos serviços oferecidos. Com o cadastro atualizado, os clientes passam a ter melhores condições de utilizar os canais de atendimento, solicitar procedimentos e acompanhar questões relacionadas ao abastecimento de água.Entre os benefícios destacados pela concessionária estão a possibilidade de solicitar segunda via da conta, serviços de manutenção, consertos, vistorias e negociação de débitos. A regularização também permite o acesso às plataformas digitais de autoatendimento, como aplicativo, site e WhatsApp.Outro ponto importante é a possibilidade de utilizar a conta de água como comprovante de residência. Os consumidores também poderão solicitar a inclusão na Tarifa Social, desde que atendam aos critérios de elegibilidade estabelecidos para o benefício.A atualização cadastral, segundo a empresa, também tem relação direta com o controle do consumo. Imóveis com registros irregulares podem apresentar consumo de água até quatro vezes maior em comparação com aqueles que estão devidamente cadastrados. A diferença reforça a importância de identificar corretamente cada unidade atendida e acompanhar os volumes utilizados.

Cadastro atualizado facilita serviços e atendimento

Durante as visitas, os profissionais da Rio+Saneamento fornecem orientações aos responsáveis pelos imóveis sobre como concluir a regularização. Os consumidores recebem um documento com o número de ligação da unidade, identificação utilizada no sistema da concessionária para localizar o imóvel e facilitar futuras solicitações.



A informação é importante principalmente quando o cliente precisa entrar em contato com a empresa para esclarecer dúvidas, comunicar problemas no abastecimento ou solicitar algum serviço. Com o número de ligação em mãos, a identificação da unidade fica mais simples, contribuindo para agilizar o atendimento.



A concessionária destaca que a atualização também amplia as possibilidades de relacionamento com os consumidores. Por meio dos canais digitais, os clientes podem acessar diferentes serviços sem precisar se deslocar até uma loja física.



A regularização ainda representa uma oportunidade para que os responsáveis pelos imóveis conheçam melhor as condições do próprio consumo e mantenham as informações de atendimento organizadas.



Para Adriana Calil, superintendente comercial da Rio+Saneamento, a iniciativa contribui para fortalecer a relação entre a concessionária e a população, além de incentivar hábitos responsáveis no uso da água.



“Conhecer o próprio consumo é um passo importante para usar a água de forma consciente, não apenas no verão, quando a demanda tende a aumentar, mas durante todo o ano. Precisamos valorizar esse recurso essencial. A regularização cadastral contribui para aproximar o consumidor da concessionária e fortalecer essa relação de responsabilidade com o abastecimento”, afirma.

Falta de regularização pode levar à suspensão da água

Além dos benefícios relacionados ao atendimento, a Rio+Saneamento alerta que a ausência de regularização cadastral pode resultar na suspensão do abastecimento de água. Por isso, os responsáveis por imóveis que ainda não estão devidamente registrados devem procurar os canais oficiais da empresa para atualizar as informações e esclarecer possíveis pendências.



A orientação é não deixar a situação para depois, especialmente diante da previsão de visitas a milhares de unidades residenciais e comerciais no município. A atualização permite que a concessionária identifique corretamente os imóveis atendidos e mantenha os registros necessários à prestação dos serviços.



Os consumidores podem buscar atendimento pelo telefone 0800 772 1027, que também funciona como WhatsApp. Outra opção é o aplicativo Cliente Rio+, disponível para acesso aos serviços digitais da empresa.



Quem preferir o atendimento presencial pode procurar a loja comercial da concessionária, localizada na Avenida Brasil, número 597, no bairro Extensão do Bosque.



A campanha também coloca em evidência a importância do uso consciente da água durante todas as épocas do ano. Com a aproximação do verão, período em que a demanda pelo recurso tende a aumentar, a identificação correta dos imóveis e o acompanhamento do consumo ganham ainda mais relevância.



A expectativa da concessionária é que o trabalho de atualização cadastral alcance aproximadamente 12 mil imóveis em Rio das Ostras, ampliando a base de informações e facilitando o relacionamento com os consumidores atendidos pelo sistema de abastecimento.





