Programa oferece formação em informática para diferentes faixas etárias - Foto: Ilustração / Magnific

Programa oferece formação em informática para diferentes faixas etáriasFoto: Ilustração / Magnific

Publicado 07/11/2026 11:32 | Atualizado 07/11/2026 11:45





A seleção contempla desde pessoas que nunca tiveram contato com ferramentas digitais até quem pretende avançar no domínio de programas e recursos tecnológicos. Todas as capacitações possuem carga horária de 40 horas e foram oficializadas pelo Edital nº 009, publicado na Edição nº 2034 do Jornal Oficial, em 4 de novembro de 2026.



LEIA MAIS: Produção rural de Rio das Ostras ganha aposta em tecnologia A tecnologia está cada vez mais presente nas relações de trabalho , nos estudos e nas tarefas do cotidiano. Para quem deseja acompanhar essas mudanças, desenvolver novas habilidades e ampliar as possibilidades profissionais, Rio das Ostras abre uma oportunidade com 291 vagas em cursos gratuitos de informática. As inscrições serão realizadas entre os dias 9 e 12 de novembro, pela internet, por meio do Programa Municipal de Qualificação Profissional. A iniciativa oferece oito modalidades de formação, com aulas em dois polos de inclusão digital, e busca atender moradores de diferentes idades e níveis de conhecimento.A seleção contempla desde pessoas que nunca tiveram contato com ferramentas digitais até quem pretende avançar no domínio de programas e recursos tecnológicos. Todas as capacitações possuem carga horária de 40 horas e foram oficializadas pelo Edital nº 009, publicado na Edição nº 2034 do Jornal Oficial, em 4 de novembro de 2026.

Formação vai do primeiro contato à modelagem 3D

A programação reúne cursos com propostas diferentes, permitindo que cada participante escolha uma formação de acordo com seus conhecimentos e interesses. Para quem deseja aprender o funcionamento básico do computador, há vagas em Noções Iniciais de Informática. Já Informática Essencial para o Mundo do Trabalho oferece uma alternativa voltada ao desenvolvimento de habilidades utilizadas na rotina profissional.



O conteúdo também inclui Planilhas Eletrônicas e Excel, ferramentas importantes para organizar informações e trabalhar com dados. O público da terceira idade conta com duas opções específicas: Informática para a Melhor Idade e Informática Avançada para a Melhor Idade. A grade ainda oferece Informática Teens, Canva para Iniciantes e Modelagem 3D com FreeCAD.



As atividades ocorrerão no Centro Municipal de Inclusão Digital (CMID) Patrick Soares Pessanha, em São Cristóvão, e no polo instalado no Centro Integrado de Convivência (CIC), em Nova Esperança. As turmas terão horários pela manhã, à tarde e à noite, conforme a modalidade escolhida. Algumas formações também poderão incluir atividades em formato híbrido.



A diversidade de cursos permite atender diferentes perfis de estudantes. Enquanto os conteúdos básicos favorecem a aproximação com o ambiente digital, as opções mais específicas oferecem contato com ferramentas de produtividade, criação gráfica e desenvolvimento de projetos tridimensionais.

Inscrições têm prazo e classificação por ordem de cadastro

Quem pretende disputar uma das 291 vagas deverá ficar atento ao período de inscrição. O formulário estará disponível a partir das 9h do dia 9 de novembro até as 16h do dia 12, exclusivamente pelo endereço www.riodasostras.rj.gov.br/qualificacao.



No preenchimento, o candidato deverá informar dados pessoais, endereço, escolaridade, e-mail e telefone. O cadastro deve ser realizado apenas uma vez. A classificação seguirá a ordem de inscrição, respeitando a quantidade de vagas oferecidas em cada turma.



A previsão é que a relação dos classificados seja publicada nos dias 16 e 17 de novembro, no Jornal Oficial. Os candidatos selecionados dentro do número de vagas deverão participar da aula inaugural e comparecer para efetivar a matrícula presencialmente nos dias 18, 19 ou 24 de novembro. A data deverá respeitar o dia e o horário das aulas da formação escolhida.



Na etapa de matrícula, será obrigatória a apresentação dos documentos originais: comprovante de residência em Rio das Ostras, documento de identificação com foto, CPF e comprovante da escolaridade mínima exigida para o curso.



O processo também prevê reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e pessoas oriundas de medidas socioeducativas e/ou protetivas. Para participar, é necessário morar no município e atender aos critérios de idade e escolaridade estabelecidos para a modalidade pretendida.



A certificação será concedida aos alunos que alcançarem frequência mínima de 75% da carga horária total. Depois de cumprida essa exigência, o certificado poderá ser emitido e impresso pela internet, por meio do sistema disponível na página do Programa Municipal de Qualificação.



As regras completas, os critérios de participação e as demais orientações estão disponíveis no Edital nº 009, publicado na Edição nº 2034 do Jornal Oficial, de 4 de novembro de 2026, no endereço www.riodasostras.rj.gov.br/qualificacao.



Para esclarecer dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Central do CMID pelo e-mail cmidcentral@gmail.com ou pelo WhatsApp (22) 2771-6361.





