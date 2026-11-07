Acidente aconteceu na Rua Inajara, no bairro Nova Cidade, em Rio das Ostras - Foto: Reprodução / Clique Diário

Acidente aconteceu na Rua Inajara, no bairro Nova Cidade, em Rio das OstrasFoto: Reprodução / Clique Diário

Publicado 07/11/2026 12:03 | Atualizado 07/11/2026 12:12

Uma mulher que ainda não havia sido identificada até a publicação desta matéria ficou gravemente ferida após ser atropelada por um caminhão no fim da tarde desta sexta-feira (6), na Rua Inajara, no bairro Nova Cidade, em Rio das Ostras. A ciclista sofreu lesões severas, entre elas uma perfuração na região abdominal, e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Após os primeiros atendimentos no local, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal. O motorista do caminhão foi conduzido à delegacia, onde prestou depoimento. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.





LEIA MAIS: Mãe e filho morrem em acidente entre bicicleta elétrica e ônibus na Tijuca Segundo as informações iniciais, a mulher seguia de bicicleta pela via pública quando foi atingida pelo veículo de grande porte. A força do impacto provocou ferimentos graves e mobilizou equipes de emergência. A identidade da vítima não havia sido confirmada pelas autoridades até o fechamento desta reportagem.

Ciclista recebeu atendimento no local

Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à ocorrência. A equipe realizou os primeiros procedimentos de estabilização ainda na rua e, na sequência, colocou a mulher na ambulância para o transporte até o Pronto-Socorro Municipal de Rio das Ostras.



A Polícia Militar também esteve no endereço do atropelamento. Os agentes preservaram a área para os levantamentos iniciais e conduziram o motorista do caminhão à 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), onde ele prestou esclarecimentos sobre o ocorrido.



A Polícia Civil deverá investigar a dinâmica da colisão e as condições em que o acidente aconteceu. Entre os pontos que precisam ser esclarecidos estão a possibilidade de imprudência na condução do caminhão e uma eventual falha mecânica. Até o momento, nenhuma dessas hipóteses foi confirmada.

Acidentes com veículos de duas rodas preocupam

O atropelamento em Nova Cidade se soma a outras ocorrências graves envolvendo ciclistas e motociclistas registradas em Rio das Ostras em 2026.



Em abril, um ciclista de 24 anos morreu após ser atingido por um carro na Estrada de Cantagalo, nas proximidades da localidade conhecida como ZEN. Identificado como Luiz Fernando Sarafim Silveira, ele chegou a receber atendimento e foi levado ao Pronto-Socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi encaminhado à 128ª DP.



Outro acidente fatal aconteceu em maio, na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do bairro Beira-Mar. Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um automóvel provocou a morte de um homem de 39 anos e deixou um adolescente de 14 anos ferido. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal. Na ocasião, uma possível tentativa de ultrapassagem foi apontada como hipótese inicial para a colisão, mas as circunstâncias também ficaram sob investigação.



Embora tenham características diferentes, os episódios reforçam a gravidade dos acidentes que envolvem veículos de duas rodas e os riscos enfrentados por ciclistas e motociclistas no trânsito.



No caso mais recente, a investigação deverá esclarecer como ocorreu o atropelamento na Rua Inajara e se houve alguma conduta que contribuiu para a colisão.



A equipe de reportagem do Jornal O DIA tenta contato com os serviços de saúde para obter informações atualizadas sobre o estado de saúde da ciclista. A reportagem também busca contato com o motorista do caminhão ou sua defesa para ouvir sua versão sobre o acidente. A matéria será atualizada assim que novas informações forem confirmadas.





