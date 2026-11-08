Obras emergenciais começaram no trecho atingido pela força do mar - Foto: Divulgação/Ascom

Obras emergenciais começaram no trecho atingido pela força do marFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 08/11/2026 15:36





A força das ondas destruiu um trecho do muro de contenção e parte do calçadão, deixando a área vulnerável. Diante dos danos estruturais, o espaço chegou a ser interditado por oferecer riscos a quem circulava pelo local. Um poste também tombou em consequência do comprometimento da estrutura atingida pelo mar.



Na sexta-feira, uma escavadeira atuava na limpeza e na preparação do trecho afetado. A movimentação integra o conjunto de medidas provisórias para conter o avanço da erosão e permitir, assim que houver condições de segurança, a liberação da passagem de moradores e turistas.



O secretário de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, Wayner Fajardo, acompanhou os serviços e explicou que a prioridade neste momento é impedir que o problema se agrave. Segundo ele, as equipes trabalham para reduzir os impactos da ação do mar sobre a área e evitar novos prejuízos à circulação e à segurança do público.



Em publicação nas redes sociais, o prefeito Carlos Augusto, do PL, também ressaltou o caráter emergencial da intervenção. Ele explicou que a primeira etapa não representa a solução definitiva para os danos e que o município prepara a licitação para a construção de uma nova estrutura de contenção em toda a orla.



O prefeito alertou ainda que a maré alta e as chuvas exigem atenção redobrada durante a execução dos serviços. A previsão divulgada pela administração municipal é que a obra definitiva comece após a próxima temporada de verão.

O avanço do mar que comprometeu parte da estrutura da orla da Boca da Barra começou a receber intervenções emergenciais na sexta-feira (6), em Rio das Ostras. Os trabalhos buscam reduzir os efeitos da erosão provocada pela ressaca registrada em julho, proteger moradores e visitantes e preparar o trecho para uma recuperação mais ampla. A reconstrução definitiva, porém, dependerá de uma nova etapa, que inclui a contratação de uma empresa para executar a contenção.A força das ondas destruiu um trecho do muro de contenção e parte do calçadão, deixando a área vulnerável. Diante dos danos estruturais, o espaço chegou a ser interditado por oferecer riscos a quem circulava pelo local. Um poste também tombou em consequência do comprometimento da estrutura atingida pelo mar.Na sexta-feira, uma escavadeira atuava na limpeza e na preparação do trecho afetado. A movimentação integra o conjunto de medidas provisórias para conter o avanço da erosão e permitir, assim que houver condições de segurança, a liberação da passagem de moradores e turistas.O secretário de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, Wayner Fajardo, acompanhou os serviços e explicou que a prioridade neste momento é impedir que o problema se agrave. Segundo ele, as equipes trabalham para reduzir os impactos da ação do mar sobre a área e evitar novos prejuízos à circulação e à segurança do público.Em publicação nas redes sociais, o prefeito Carlos Augusto, do PL, também ressaltou o caráter emergencial da intervenção. Ele explicou que a primeira etapa não representa a solução definitiva para os danos e que o município prepara a licitação para a construção de uma nova estrutura de contenção em toda a orla.O prefeito alertou ainda que a maré alta e as chuvas exigem atenção redobrada durante a execução dos serviços. A previsão divulgada pela administração municipal é que a obra definitiva comece após a próxima temporada de verão.

Obra definitiva deve abranger toda a orla

A recuperação da área não ficará restrita ao ponto onde o muro e o calçadão foram danificados. De acordo com Wayner Fajardo, o projeto prevê uma nova contenção ao longo de toda a orla da Boca da Barra. A proposta já está pronta e, conforme atualização divulgada pelo município em 6 de novembro, a execução está prevista para o início de 2027.



A iniciativa pretende enfrentar os efeitos da erosão costeira e oferecer uma estrutura mais adequada para a proteção do espaço. A contratação de uma empresa por meio de processo licitatório será necessária para tirar a intervenção definitiva do papel.



Além da contenção, a administração municipal prepara um plano de urbanização para a região. A intenção é promover melhorias que tornem a área mais organizada, confortável e atrativa para quem vive na cidade ou visita o município.



Entre as intervenções mencionadas estão a implantação de praças, vagas de estacionamento, novos quiosques e espaços destinados ao lazer e à convivência. O projeto busca valorizar um dos trechos tradicionais da cidade, conhecido também pela paisagem e pelo pôr do sol.



Um estudo inicial de reurbanização apresentado em setembro pela equipe da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas também relacionou equipamentos como parquinhos, academia ao ar livre, banheiro público, ciclofaixa, rampa e escadas de acesso à areia, além de uma área de contemplação voltada para a praia. A proposta ainda previa a ampliação da via ao longo da orla.

Prefeitura de Rio das Ostras



Segurança e valorização de um ponto tradicional

A recuperação da Boca da Barra reúne dois desafios: enfrentar os danos causados pela força do mar e planejar melhorias para um espaço frequentado por moradores e turistas. Enquanto a contenção definitiva não começa, as medidas emergenciais procuram reduzir os riscos e minimizar os efeitos da erosão.



Wayner Fajardo afirmou que a orientação do prefeito é liberar o trecho o mais rápido possível, desde que as condições permitam a circulação com segurança. O secretário também destacou que a futura intervenção deverá alcançar toda a extensão da orla, acompanhada de um projeto urbanístico para transformar o espaço.



A expectativa apresentada pelo governo municipal é que a combinação das obras de contenção e das melhorias urbanas proporcione mais segurança e conforto ao público. Até lá, a intervenção em andamento permanece como uma medida provisória diante dos danos provocados pela ressaca de julho.



O desafio será conciliar a recuperação da estrutura com as condições naturais da região, onde marés, ondas e chuvas podem interferir no andamento dos serviços. A conclusão da etapa emergencial e o avanço do processo de contratação serão fundamentais para que a transformação anunciada saia do planejamento e alcance toda a orla.





